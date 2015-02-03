۱۳۵ کتابخانه در مساجد اردبیل دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا صبح سه شنبه در حاشیه ساماندهی جلسات گفتمان دینی مساجد اردبیل به خبرنگار مهر گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد فعالیت خود را با ایجاد پنج کتابخانه در مساجد آغاز کرده است.

وی افزود: طی سال های اخیر تعداد کتابخانه ها به ۱۳۵ مورد افزایش یافته و تمامی کتابخانه ها به صورت روباز اداره می شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تصریح کرد: عمده کتب کتابخانه ها دینی است و با این وجود کتاب در حوزه های مختلف از جمله فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی در اختیار اعضا قرار می گیرد.

سقا با بیان اینکه عضویت در کتابخانه ها در طول دهه فجر رایگان است، اضافه کرد: با توجه به دایر بودن هزار و ۸۰۰ مسجد در سطح استان افزایش تعداد کتابخانه ها از برنامه های دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد است.

وی همچنین از برگزاری ۳۰۰ گفتمان دینی در طول دهه فجر خبر داد و تصریح کرد: گفتمان ها در مساجد منتخب با محوریت انقلاب اسلامی، عفاف و حجاب و سبک زندگی برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان برنامه دیگر روز ۱۴ بهمن ماه را برگزاری محفل انس با قرآن با عنوان «تجلی فجر» عنوان و اضافه کرد: این برنامه در مسجد شهرک سینا بعد از نماز مغرب برگزار خواهد شد.

سقا اهم بخش های این محفل فرهنگی دینی را تلاوت قرآن، اجرای تواشیح و سخنرانی برشمرد و افزود: مجری این برنامه کانون مساجد جامعه القرآن واحد برادران استان است.