به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را احسان لامع به فارسی برگردانده و سیاوش جمادی مقدمهای مبسوط بر آن نوشته و از جمله درباره خواب در روانکاوی فرویدی و نظرات سنت آگوستین در این باره سخن گفته است.
آدورنو در طول حیاتش همواره قصد داشت تا خوابهای خود را در مجموعهای گرد آورد. وی در سال ۱۹۴۲ برخی از آن خوابها را تحت عنوان «رویاهای آمریکایی من، سه یادداشت» منتشر کرد و بعد از آن ۱۶ یادداشت خود را در مجله آلمانی «شریفتن» به چاپ رساند.
کتاب «خواب نوشتهها» در واقع مجموعهای از تفاسیر خوابهای این فیلسوف آلمانی در فاصله بین سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۶۹ است که در آن زندگی خصوصی و تفکرات فلسفی وی کاملاً مشهود است.
این کتاب در ۱۵۲ صفحه با قیمت ۱۰۰۰۰ تومان راهی بازار کتاب شده است.
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