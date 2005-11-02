سالن هاي "قشقايي" و "سايه" تا اطلاع ثانوي برنامه اي نخواهند داشت

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر" ، تنها اين دو سالن برنامه اي نخواهند داشت و اجراي نمايش هاي ديگر سالن ها ادامه خواهد داشت.

بنا به اين گزارش ، در حالي كه قرار بود در تالار قشقايي نمايش " در ميان ابرها " روي صحنه رود، به دليل صدمه ديدن ديوار اين سالن، اجراي اين نمايش به تعويق افتاد. همچنين قرار بود كه درسالن سايه نيز نمايش "گفت و گو" به اجرا در آيد كه با وقوع اين حادثه، اجراي اين نمايش نيز متوقف شد.

گفتني است، سطح خارجي ديوار تالار قشقايي بر اثر اين حادثه شكاف بزرگي برداشته است.

روابط عمومي تئاتر شهر، جدي بودن خطر ناشي از حفاري هاي جنب ديوار تئاتر شهر و نبود امنيت جاني هنرمندان و تماشاگران را دليل تعطيلي نمايش هاي اين دو سالن عنوان و تاكيد كرده تا اعلام نظر كارشناسان دفتر طرح و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجراي اين دو نمايش و همچنين فعاليت هاي كارگاه دكور مجموعه تئاتر شهر تا روز شنبه متوقف شد.ادامه فعليت اين سالن ها نيز منوط به نظر كارشناسي و تضمين امنيت هنرمندان و تماشاگران است.

در پي اين حادثه، همسايگان مجموعه تئاتر شهر، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر مهر، از ايجاد مزاحمت كارگاه ساختماني كه در مجاورت تئاتر شهر قرار دارند، شكايت كرده و مدعي شده اند كه ديوارخانه هايشان بر اثر گود برداري ترك برداشته است.