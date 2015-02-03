۲۷ تیم داخلی و خارجی در مسابقات بین المللی کاراته چالوس شرکت می کنند

حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این مسابقات با شرکت پنج تیم خارجی و۲۲ تیم ایرانی به میزبانی چالوس در اواخر هفته جاری در سالن چهار هزارنفره شهرستان چالوس برگزار می شود.

وی افزود: در این مسابقات با شرکت ۱۰۰ ورزشگار خارجی از کشورهای ژاپن، کویت، افغانستان، عراق، کردستان عراق ویک ورزشکار مهمان از کشور سوئد و۴۰۰ ورزشکار ایرانی انجام می گیرد.

ابراهیمی وجود فریدون فیروزی را در چالوس یک موهبت برای این ورزش دانست وگفت: فیروزی علاوه براین که رئیس هیت در این سبک است مسئول سبک در خاورمیانه محسوب می شود که باعث شد چالوس علاوه بر اینکه قطب مناسبی در این رشته است میزبان این مسابقات شود.

رئیس هیئت کاراته استان خاطر نشان کرد: این مسابقات روز ۱۶ بهمن راس ساعت ۹ با حضور مسئولین استانی افتتاح می شود.