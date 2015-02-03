مسابقه رسانه ای فجرماندگار در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موحدپور صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: این مسابقه به مناسبت ۳۶مین بهار پیروزی انقلاب اسلامی بین رسانه های استان برگزار می شود.

وی موضوع این مسابقه را خدمات دولت و نظام در دهه مبارک فجر عنوان کرد و افزود: به هشت اثر برتر رسانه ها در این جشنواره جوایزی اهدا خواهد شد.

موحد پور بیان کرد: در این مسابقه بهترین خبر، تیتر، گزارش، نقد سازنده، گزارش تصویری، عکس خبری، گزارش تلویزیونی و بیشترین خبر پوشش داده شده در رسانه مورد تجلیل قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: آثاری که از ابتدای دهه فجر تا ۲۳ بهمن ماه تولید شده باشند می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

مدیرکل حوزه استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: شرکت برای عموم در این مسابقه آزاد است و هر خبرنگار تنها می تواند سه اثر در بخش های مختلف به دبیرخانه مسابقه ارسال کند.

موحدپور افزود: علاقمندان می توانند تا یک هفته پس از ده مبارک فجر آثار خود را به دبیرخانه این مسابقه واقع در استانداری استان ارسال کنند.

وی بیان کرد: در مراسمی که پس از پایان دهه مبارک فجر با حضور استاندار استان برگزار خواهد شد از رسانه ها و خبرنگاران برتر تجلیل خواهد شد.