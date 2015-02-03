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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴

فیلم/ رایانه ای درون یک موس

فیلم/ رایانه ای درون یک موس

در سال های اخیر، رایانه ها با سرعت باور نکردنی تغییر شکل داده اند تا بتوانند نیاز مخاطبان را پاسخگو باشند، یکی از این تغییرات را می توان رایانه ای در قالب یک موس دانست.

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به گزارش خبرگزاری مهر، این اختراع جدید  Mouse-Box نام داشته و می تواند تحول عظیمی را در عرصه رایانه ها به وجود آورد. کاربران برای فعالیت با این موس تنها نیاز به یک صفحه نمایش و کیبورد دارند. از قابلیت های این موس متفاوت می توان به مواردی مانند سرعت پردازشگر  1.8 Ghz و  128 گیگابایت حافظه ذخیره سازی،  دو درگاه  USB 3.0 ، خروجی  Micro HDMI  و ... اشاره کرد. از سوی دیگر، می توان این موس متفاوت را به یک موس معمولی نیز تبدیل کرد.

کد مطلب 2484163

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