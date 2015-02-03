فیلم/ رایانه ای درون یک موس

به گزارش خبرگزاری مهر، این اختراع جدید Mouse-Box نام داشته و می تواند تحول عظیمی را در عرصه رایانه ها به وجود آورد. کاربران برای فعالیت با این موس تنها نیاز به یک صفحه نمایش و کیبورد دارند. از قابلیت های این موس متفاوت می توان به مواردی مانند سرعت پردازشگر 1.8 Ghz و 128 گیگابایت حافظه ذخیره سازی، دو درگاه USB 3.0 ، خروجی Micro HDMI و ... اشاره کرد. از سوی دیگر، می توان این موس متفاوت را به یک موس معمولی نیز تبدیل کرد.