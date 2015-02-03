عاشورزاده مدال های خود را به آستان مقدس کریمه اهل بیت اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون تکواندو، فرزان عاشورزاده ملی پوش 18 ساله و پرافتخار تیم ملی تکواندوی کشورمان مدالهای سال 2014 خود را به موزه آستان مقدس کریمه اهل بیت، حضرت معصومه(س) اهدا کرد.

در این مراسم که با حضور حجت الاسلام والمسلمین "سید محمد سعیدی" تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در حرم کریمه اهل بیت برگزار شد، عاشورزاده مدال طلاي بازيهاي آسيايي اينچئون، مدال طلاي قهرماني آسيا، مدال برنز جام‌جهاني، 2 مدال طلا و يك مدال نقره مسابقات گرندپريكس و مدال طلاي تورنمنت تونس خود را تقدیم آستان مقدس حضرت معصومه(س) کرد.



فرزان عاشورزاده، ملی پوش بااخلاق و شایسته کشورمان در این رابطه گفت: من از سالی که عضو تیم ملی نوجوانان شدم تصمیم گرفتم هر مدالی را که بدست می آورم تقدیم به آستان مقدس حضرت معصومه (س) کنم، در رده سنی نوجوانان موفق به کسب عنوان نشدم اما پس از آنکه به تیم ملی بزرگسالان راه یافتم تمام انگیزه ام بر این شد تا بتوانم مدالهای خوش رنگی را بدست آورم و نذر خود را ادا کنم.



وی تصریح کرد: پس از پایان سال ورزشی 2014 نیز با هماهنگی و مساعدت سیدمحمد پولادگر، رییس فدراسیون تکواندو، آمدم تا تمام عناوین ورزشی ام را به آستان مقدس کریمه اهل بیت اهدا کنم و بسیار خوشحالم که این اتفاق همزمان با آغاز سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد.



تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) نیز در این مراسم گفت: ثمره انقلاب اسلامی تربیت جوانانی است که در عرصه های مختلف ورزشی حضور یافته و افتخار آفرینی می کنند. اهدای ثمره فعالیتهای یک ورزشکار به آستان حضرت معصومه(س) به زندگی ورزشی ورزشکاران برکت می دهد. شخصیت مدال آوری که مدال خود را به آستان تقدیم می کند بیانگر آن است که نسبت به جایگاه بانویی چون حضرت معصومه(س) به باوری خوب رسیده و مطمئنا عنایت کریمه اهل بیت در تمامی عرصه های زندگی او پدید خواهد آمد.