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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

بیوه رابین ویلیامز با فرزندان او وارد مبارزه حقوقی شد

بیوه رابین ویلیامز با فرزندان او وارد مبارزه حقوقی شد

سوزان اشنایدر همسر رابین ویلیامز کمدین فقید سینما با ارایه دادخواستی به دادگاه خواستار این شد تا از خالی کردن خانه اش که پر از یادگارهای همسر مرحومش است، جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در دادخواستی که به دادگاه سن فرانسیسکو ارایه شده، اشنایدر فرزندان این بازیگر از دو ازدواج قبلی اش را متهم کرده که وسایلی از منزل او را که یادآور همسرش بوده، بدون اجازه خارج کرده اند. او از دادگاه خواسته است تا تکلیف خانه ای را که او با ویلیامز در آن شریک بود و نیز جواهرات و اشیای یادگاری را روشن کند.

از ویلیامز سه فرزند به جای مانده که زاخاری، زلدا و کودی نام دارند. همسر این بازیگر از دادگاه درخواست کرده با تایید خود جلوی غارت لباس ها و دیگر اشیای شخصی این بازیگر فقید گرفته شود.

وکلای فرزندان ویلیامز نیز در دادگاه اعلام کرده اند فرزندان این بازیگر از این که همسر آقای ویلیامز که تنها در سه سال اخیر همراه او بود، آنها را به دادگاه کشانده دل شکسته هستند. اما وکیل خانم اشنایدر گفته است موکل او فقط از دادگاه راهنمایی خواسته است و این اصلا زشت نیست.

ویلیامز تابستانی که گذشت در خانه خود در تیبورون کالیفرنیا به زندگی اش خاتمه داد و در کالبدشکافی اثری از مواد مخدر یا الکل مشاهده نشد. با این حال ویلیامز که مدتی اعتیاد به الکل داشت، چند بار در برنامه های ترک اعتیاد شرکت کرده بود و اندکی پیش از درگذشتش نیز در یکی از همین مراکز بستری شده بود. او دچار افسردگی و علایم اولیه پارکینسون بود.

کد مطلب 2484176

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