دومین نشست بزرگ همگرایی نیروهای گفتمان انقلاب درکرمانشاه برگزار می شود

بهروز همتی در گفتگوی با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین نشست همگرایی نیروهای انقلاب اسلامی فردا بعد از ظهر در کرمانشاه برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نشست که دومین جلسه از گردهمایی بزرگ نیروهای جریان انقلاب در کرمانشاه است در دانشکده علوم قرآنی این شهر برگزار می شود.

دبیر نشست همگرایی نیروهای گفتمان انقلاب و ولایت ادامه داد: در این نشست حجت الاسلام سید رضا تقوی حضور خواهد داشت و آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه سخنرانی می کند.

به گزارش مهر این مراسم هم اندیشی فردا راس ساعت 3 و 30 دقیقه بعد از ظهر برگزار خواهد شد.