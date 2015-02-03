اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری استان کرمانشاه 

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف آزادی صبح سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: جامعه عشایری استان کرمانشاه با ۱۴ هزار و ۱۰۹ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۷۹ هزار و ۲۰۰ نفر در قالب ایل كلهر، سنجابي، كرند، قلخانی، گوران، ثلاث باباجانی، جاف، جمهور، تركاشوند، زوله، زنگنه، بان زرده، پايروند، بالاوند، زردلان و طايفه مستقل عثمانوند، دوره ييلاقی خود را عمدتاً در داخل استان و دوره قشلاقی را در مناطق گرمسيری استان کرمانشاه و استانهای ايلام، خوزستان و لرستان سپری می کنند.

وی افزود: جمعيت عشاير استان کرمانشاه ۲/۴ درصد از کل جمعيت استان و ۷/۶ درصد از کل جمعيت عشاير کشور را تشکيل مي دهد که از لحاظ تعداد در کشور در رده هشتم قرار دارد.

مدیر کل امور عشایری استان کرمانشاه در ادامه به نقش مهم عشایر استان در طول تاریخ در راستای حفظ و تأمين امنيت مرزها و دفاع از كشور اشاره کرد و گفت:

آنها در ايام جنگ تحميلي ضمن تلاش و فعاليت در عرصه توليد با حضور در جبهه هاي جنگ و تقديم صدها نفر شهيد و جانباز حضور چشمگيری در دفاع مقدس داشته و همواره حضور آنان در مناطق مرزی باعث حفظ امنيت بوده است. اين خانوارها با آداب و رسوم كهن و فرهنگ غنی ايلی و عشيره ای و علي رغم محدوديت های موجود و عدم برخورداری از امکانات مناسب بهداشتی، آموزشی و خدمات رفاهی با كمترين بار مالی براي دولت به توليد ادامه داده اند.

آزادی خاطرنشان كرد: عشایر استان با در اختیار داشتن یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۷۶ راس دام، حدود ۳۰ درصد از کل دام استان و ۷ درصد از کل دام عشاير کشور را در اختيار دارند.

کرمانشاه از لحاظ تعداد دام در اختيار عشاير رتبه چهارم کشور است

مدیر کل امور عشایر استان کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: عشایر استان از حدود ۶۰ درصد عرصه های منابع طبيعی استان و بخشی از مراتع استانهای ايلام، خوزستان و لرستان و همچنين از ۲۶ هزار و ۵۲۷ هكتار زمين زراعی بهره برداری کرده و سالانه با توليد ۱۰ هزار تن گوشت قرمز، ۲۴ هزار و ۵۰۰ تن شير، یک هزار و ۶۳۰ تن الياف دامی، ۶۰۰ تن روغن حيوانی و توليد بيش از ۲۱ هزار و ۹۰۰ قطعه انواع صنايع دستی شامل چيغ، چادر، خورجين، توبره، گليم، گيوه، قالی و قاليچه،نمد، موج، جاجيم و...) نقش مهمی در توليدات دامي و اقتصاد استان دارند.

وی ادامه داد: نگه داشتن جامعه مولد عشایر در خط تولید نیازمند نگاه جامع الاطراف مسئولان برای رفع نیازهای آنها و پای کاربودن همه دستگاههای مرتبط است تا از شاخص های مهم توسعه جامعه عشایری نیز بهره مند شوند.

آزادی تاکید کرد: امروز عشایر با حضور در نقاط مرزی ثابت کرده اند که علاوه بر تولید، نقش عمده ای هم در تامین امنیت مرزهای کشور دارند و بعد از گذشت سالها از جنگ تحمیلی هنوز سنگر مقاومت و ایثار را رها نکرده و با تمام توان در سنگر تولید و دفاع از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ثابت قدم و استوار هستند.

مدیر کل امور عشایر استان کرمانشاه در ادامه به فعالیتهای امور عشایر استان در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: آبرسانی سیار به عشایر از جمله این اقدامات است که در این راستا روزانه بالغ بر یک هزار متر مکعب آب آشامیدنی سالم دربیش از یکصد نقطه از محل های تجمع عشایر با جابجایی بین ۵۰۰ تا ۴ هزار کیلومتر در مناطق ییلاقی و قشلاقی بین عشایر توزیع می شود.

وی افزود: با توجه به خشكسالی های چند سال اخير اكثر چشمه ها و منابع تامين آب شرب دام و خانوار عشاير خشك شده و جامعه عشاير استان به شدت در معرض تهديد و عدم تامين آب قرارگرفته اند به همین جهت و برای کاهش ضرر و زیان عشایر و باقی ماندن این قشر در خط تولید مدیریت امور عشایر استان در چند سال گذشته بوسیله کامیونهای آبرسان، کار آبرسانی سیار به عشایر را در دستور کار خود قرارداده است.

این مقام مسئول گفت: در سالجاری اعتبارات آبرسانی مبلغ ۱۳ هزار و ۱۷۴ ميليون ريال بوده كه از محل اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (۴۳۰۰ ميليون ريال)، دو درصد درآمد نفت و گاز (۸۸۷۴ ميليون ريال) درقالب ۲۲ پروژه مبادله شده است. ایشان گفت آب آشاميدني سالم به صورت مستمر در طول شبانه روز در بيش از يکصد نقطه از محلهاي تجمع عشاير در مناطق ييلاقی و قشلاقی توسط ۲۴ دستگاه كاميون تانکردار مجهز به سیستم کنترل GPS بين عشاير نيازمند توزيع شده و می شود.

احداث، نگهداری و مرمت راههای عشایری

مدیر کل امور عشایر استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: بيشتر راههای ارتباطی عشاير از نوع شوسه و خاکی بوده و در مقابل بارش باران و برف بسيار آسيب پذير هستند و متحمل خسارات ناشی از اين سيلاب ها می شوند. از طرفی با توجه به نياز عشاير استان به راههای ارتباطيی و ضروری بودن وجود اين راه ها به منظور تسهيل در تردد عشایر و ارائه خدمات از قبيل آبرسانی سيار، سوخت رسانی و ... مرمت، نگهداری و بازسازی ابنیه فنی در دستور کار قرار گرفته و در سالجاری حدود ۲۰۰ کیلومتر به منظور جلوگيری از تخريب کامل تیغه زنی و مرمت شده است.

توزیع بیش از ۱۲ هزار تن جو در مناطق عشایری استان

آزادی از توزیع بیش از ۱۲ هزار تن جو در مناطق عشایری استان خبر داد و گفت: به دنبال خشکسالی های چند سال اخیر و عدم پوشش گیاهی مناسب مراتع ، همواره یکی از دغدغه های مهم خانوارهای مولد عشایر کمبود و گرانی علوفه مورد نیاز دام بوده که برای به حداقل رساندن این مشکل، مدیریت امور عشایر استان توانست درسالجاری و در راستای ارائه خدمات مطلوب و کاهش ضرر و زیان عشایر با همکاری اتحادیه تعاونی های عشایر استان ۱۲ هزار تن جو را خریداری و در انبارهای شهرستانها ذخیره کند و مشکلات عشایر در این زمینه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

وی در خصوص نحوه توزیع علوفه گفت: کار توزیع همزمان با آغاز کوچ پائیزه عشایر به مناطق گرمسیری آغاز شده و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

مدیر امور عشایر استان یادآور شد: خانوارهای عشایر واجد شرایط می توانند برای خرید جو با در دست داشتن مدارک لازم و دفترچه عشایری به شرکتهای تعاونی مربوطه مراجعه کرده و علوفه مورد نیاز دامهای خود را با ۱۵درصد تخفیف نسبت به قیمت بازار تهیه کنند.

احداث راه دسترسی کانون توسعه سگر شهرستان دالاهو

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: کانون توسعه سگر در فاصله ۲۸ کیلومتری شهرستان دالاهو و ۱۱۰کیلومتری کرمانشاه واقع شده است. این کانون با هدف ساماندهي و اسكان داوطلبانه عشاير منطقه و ارتقای شاخص های برخورداری و رفاه آنها ایجاد شده است و با مساحت ۲ هزار و ۶۱۶ هکتار، بیش از ۴۵ خانوار عشایر و ۱۲ هزار راس دام را در فاز اول و حدودا یکصد خانوار را در فازهای بعدی تحت پوشش قرار می دهد.

آزادی افزود: پروژه احداث کانون سگر شامل ده کیلومتر راه شنی درجه دو، راه‌اندازی سایتهای اسکان عشایر، بهسازی چشمه‌ها، احداث سه استخر ذخیره آب برای آبیاری باغات منطقه و دامپروری و پرورش آبزیان سردآبی در استخرهای در نظر گرفته شده است.

وی گفت: فرآیند اجرایی احداث کانون از سال ۱۳۸۸ با انجام مطالعات شناسایی و مکانیابی کانون در سطح شهرستان توسط مدیریت امور عشایر استان کرمانشاه آغاز شد و با انتخاب محل کانون، مطالعات طراحی و نقشه برداری انجام گرفت. عملیات اجرایی سایت اسکان سگر در سال ۱۳۹۳ با عملیات اجرایی راه دسترسی کانون آغاز شده و درحال حاضر راه دسترسی کانون به بهره برداری رسیده است و سپس اقدامات لازم برای تأمين آب شرب و برق کانون، احداث منبع ذخيره آب، خط انتقال آب و برق صورت می گیرد.

جایگزینی سوخت فسیلی

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با توجه به پراکندگی و صعب العبور بودن نقاط استقرار عشایر استان و در راستای تسریع در امر سوخت رسانی و ساماندهی به وضعیت موجود و ارائه خدمت بیشتر به این قشر مولد و جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع در سالجاری بوسیله ۷ دستگاه خودرو گازرسان و ۲۰ جایگاه ثابت توزیع سیلندرگاز مایع امر سوخت رسانی به عشایر صورت گرفته است.

اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری استان کرمانشاه

آزادی در ادامه از اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری استان در سال ۹۳ خبر داد و گفت: با هدايت سازمان امور عشایر کشور اقدامات خوبی در زمينه حمايت از توليدات عشايری بخصوص پرواربندی دام عشاير صورت گرفته است، که عشایر استان کرمانشاه نیز در قالب طرح زنجیره تولید گوشت قرمز از این حمایت ها بهره مند شده اند. طرح یاد شده به صورت سه جانبه شامل صندوق عشایری به عنوان تأمين كننده منابع مالی، تشكل مربوطه به عنوان پشتيبان و عشاير به عنوان مجری اجرا می شود که ۱۲ میلیارد ریال از طرف صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری به این طرح برای عشایر کرمانشاه اختصاص یافته است.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از تولیدات و افزایش درآمد عشایر، کوتاه کردن دست واسطه ها و بهره مندی حد اكثری عشاير از منابع درآمديشان، افزایش تولید و بهره وری در جامعه، ایجاد زمینه مشارکت تشکل های عشایری در انجام امور، فراهم شدن امکان گردش حداکثری منابع در داخل مجموعه و ایجاد اشتغال بین جوانان عشایر عنوان کرد.

آزادی در پایان در خصوص برنامه های مديريت امور عشاير استان کرمانشاه طی دهه مبارك فجر نیز گفت: شرکت در مراسم مهمانی لاله ها در مزار شهدا، توزيع ويژه آب شرب خانوار و دام عشایر، توزيع ويژه آرد درمحل استقرارعشاير در مناطق قشلاقی، سركشی و تقدير از خانواده های معظم شهدای عشاير، برپايی ايستگاه صلواتی همزمان با همایش سران و معتمدین عشایر در تالار بعثت، برگزاری مراسم جشن وكلنگ زنی پروژه ایستگاه پمپاژ پشته حاجیان شهرستان گیلانغرب و ... را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.