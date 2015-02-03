شیوه احراز شهادت یا جانبازی آمران به معروف تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی اصلاحات کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این ماده را با هدف تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس ماده ۱۵ این قانون، «هر گاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی و یا جانی وارد شود، حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب دوم دی ماه ۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرایی آن احراز و تعیین می‌شود.»

بر اساس تبصره این ماده، احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد.

ادامه بررسی مواد اصلاحی این طرح در جلسه آینده مجلس انجام می‌شود.