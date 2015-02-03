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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۰

با تصویب مجلس؛

شیوه احراز شهادت یا جانبازی آمران به معروف تعیین شد

شیوه احراز شهادت یا جانبازی آمران به معروف تعیین شد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۵ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، شیوه احراز شهادت یا جانبازی این افراد را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی اصلاحات کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این ماده را با هدف تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس ماده ۱۵ این قانون، «هر گاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی و یا جانی وارد شود، حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب دوم دی ماه ۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرایی آن احراز و تعیین می‌شود.»

بر اساس تبصره این ماده، احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد.

ادامه بررسی مواد اصلاحی این طرح در جلسه آینده مجلس انجام می‌شود.

کد مطلب 2484196

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