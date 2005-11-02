شوراي همكاري خليج فارس : به سريال اقدامات تروريستي اسرائيل بر ضد ملت فلسطين پايان دهيد

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي بر ضد ملت فلسطين را به شدت محكوم كردند

و از شوراي امنيت خواستند مسئوليت خود را در قبال روند صلح انجام دهد.



به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، دبيرخانه شوراي همكاري خليج فارس در بيانيه اي به شدت حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي را به مناطق فلسطيني و كشتار فلسطينيان به دست اشغالگران اسرائيلي را محكوم كرد.



دبيرخانه شورا دراين بيانيه، حملات تروريستي پياپي اسرائيل بر ضد ملت مظلوم فلسطين و شيوه هاي شرم آور اسرائيل بر ضد نمازگزاران فلسطيني در قدس شريف را تقبيح و محكوم كرد.



اين بيانيه اظهارات شاوول موفاز وزير جنگ اسرائيل كه دستيابي به صلح با رهبران فلسطيني يا نسل كنوني فلسطيني را بعيد دانسته بود و تهديد اين وزير جنگ طلب بر ادامه حملات نظامي به منطق فلسطيني را به شدت محكوم كرد.

شوراي همكاري خليج فارس از جامعه بين المللي و كميته بين المللي صلح خاورميانه متشكل از آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد خواست با در نظرگرفتن مسئوليت خود براي توقف سريال تجاوزات پياپي اسرائيل به ملت فلسطين و نقض آشكار قوانين بين المللي از سوي اين رژيم به دليل ادامه حملات غير مسئولانه مداخله كنند.

در اين بيانيه بار ديگر بر موضع ثابت شوراي همكاري خليج فارس در حمايت از ملت فلسطين و اهميت فراهم كردن شرائط مناسب براي برقراري ثبات و امنيت و صلح در منطقه بر اساس قوانين بين المللي تاكيد كرده است.



شايان ذكر است عبدالرحمن العطيه دبيركل شوراي همكاري خليج فارس نيز خواستار اعمال مجازات هاي بين المللي بر ضد رژيم صهيونيستي به دليل ادامه جنايات اين رژيم درمناطق فلسطيني و بي اعتنايي به قوانين و قطعنامه هاي بين المللي شد.