جزئیات زمان و مکان برگزاری انتخابات اتاق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از تشکیل هیات نظارت بر انتخابات در اتاق تهران خبر داد و گفت: مطابق قانون در تهران می توان هیات نظارت بر انتخابات تشکیل داد که این برای اولین بار صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع نظم و انضباط روز انتخابات و راحتی مراجعان به عنوان دو عامل اصلی مدنظر دولت در برگزاری این دوره از انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است که البته چنانچه هیات نظارت بر انتخابات تصمیم به تغییرمکان برگزاری داشته باشد، با رعایت دو معیار مذکور می توان تغییرات را صورت داد.

وی تصریح کرد: براساس نظر هیات نظارت بر انتخابات، محل برگزاری انتخابات نمایشگاه بین المللی تهران انتخاب شده است تا بتوان دو فاکتور مذکور را رعایت کرد اما تبلیغات هم از دهم اسفندماه آغاز شده و تا پایان روز 16 اسفند ادامه خواهد داشت.

همچنین در ادامه ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با ارائه گزارشی از روند ثبت نام‌های انتخابات اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد: از 40 نفر هیات نمایندگان فعلی، 36 نفر مجدد داوطلب شده‌اند که براین اساس محمد نهاوندیان، شجاع الدین بازرگانی و احمد پور فلاح ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: برای اولین بار در دوره آتی فعالیت اتاق بازرگانی تهران، 6 نماینده در بخش کشاورزی خواهیم داشت، ضمن اینکه کارت‌های قدیمی بازرگانی نیز باید به کارت‌های هوشمند تبدیل شوند.