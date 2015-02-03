تب و تاب جشنواره فیلم فجر به پردیس چارسو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس سینمایی چارسو تاکنون در 7 سانس که 6 سانس آن به دو روز گذشته تعلق داشتند، نمایش فیلم داشته است در روز اول بیشترین فیلم مورد استقبال «چاقی» است.

براساس فروش گیشه و بلیت های خریداری شده روز دوم دوشنبه 13 بهمن ماه حدود دو سوم سالن پر شده است و پیش بینی مسئولان این پردیس بر این مبناست که در پایان هفته تعداد مخاطبان تمام سالن را پر خواهد کرد و حتی چند فیلم به سانس اضافه برسد.

شب گذشته فیلم «این سیب هم برای تو» به کارگردانی سیروس الوند و بعد از آن هم فیلم «جامه دران» به کارگردانی حمیدرضا قطبی بیشترین میزان درخواست را داشت.

محی الدین صانعی مدیر پروژه پردیس سینمایی چارسو پیش از این در گفتگویی با مهر با انتقاد از پیش فروش های این سینما به صورت اینترنتی بیان کرده بود: بسیاری نمی دانند پردیس چارسو راه افتاده است و یک دلیل آن این است که در پیش فروش اینترنتی حضور کامل نداشتیم و تنها 8 ساعت از کل پیش فروش اینترنتی را در اختیار ما گذاشتند که علت را آماده نبودن پردیس بیان می کردند درحالیکه این پردیس تمام امکاناتش آماده بود تنها فکر می کنم نیاز به تبلغات بیشتری است تا مردم از وجود این سینما با خبر شوند چون این مکان در پرترددترین قسمت شهر قرار دارد و در آینده به نظرم به یک سالن بسیار پر مخاطب تبدیل می شود.