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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳

553 هزار نفر کارت کنکور ارشد دریافت کردند/ آغاز آزمون از فردا

553 هزار نفر کارت کنکور ارشد دریافت کردند/ آغاز آزمون از فردا

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال 94 در 16 کدرشته از فردا آغاز می شود و داوطلبان باید هرچه سریع تر نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد کارت های دریافت شده از سوی داوطلبان برای آزمون کارشناسی ارشد سال 94 افزود: تا ساعت 8 صبح امروز 14 بهمن ماه 553 هزار و 726 داوطلب یعنی 68 درصد داوطلبان نسبت به دریافت پرینت کارت آزمون خود اقدام کرده اند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد سال 94 در روزهای چهارشنبه 15، پنجشنبه 16 و جمعه 17 بهمن ماه برگزار می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: این آزمون در صبح چهارشنبه در 7 کدرشته و با شرکت 159 هزار و 213 داوطلب و در بعدازظهر چهارشنبه در 9 کدرشته و با شرکت 148 هزار و 205 داوطلب برگزار می شود.

کد مطلب 2484234
زهره بال

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