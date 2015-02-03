553 هزار نفر کارت کنکور ارشد دریافت کردند/ آغاز آزمون از فردا

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد کارت های دریافت شده از سوی داوطلبان برای آزمون کارشناسی ارشد سال 94 افزود: تا ساعت 8 صبح امروز 14 بهمن ماه 553 هزار و 726 داوطلب یعنی 68 درصد داوطلبان نسبت به دریافت پرینت کارت آزمون خود اقدام کرده اند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد سال 94 در روزهای چهارشنبه 15، پنجشنبه 16 و جمعه 17 بهمن ماه برگزار می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: این آزمون در صبح چهارشنبه در 7 کدرشته و با شرکت 159 هزار و 213 داوطلب و در بعدازظهر چهارشنبه در 9 کدرشته و با شرکت 148 هزار و 205 داوطلب برگزار می شود.