تلاش برای انجام برداشت عضو از افراد فوت شده در شیراز

سید علی ملک حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با انجام سالانه حدود ۲۵۰ پیوند کلیه در شیراز، این پیوند جزو پیوندهای فعال شیراز محسوب می شود، گفت: ویژگی پیوند کلیه در شیراز که آن را از دیگر نقاط ایران متمایز می سازد این مسئله است که پیوند از فرد غریبه زنده به علت خرید و فروش آن، در شیراز انجام نمی شود.

رئیس بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: در نظر ما خرید و فروش کلیه برای پیوند یک عمل غیر انسانی است و هر قدر که شعار دهند این پیوند قرار است جان انسان دیگری را نجات دهد، باز هم این کار را توجیه نمی کند.

دکتر ملک حسینی بیان کرد: وقتی از این مسئله صحبت می شود، عنوان می کنند که نظیر این کار در غرب هم انجام می شود در حالی که چنین چیزی صحت ندارد و در آمریکا و اروپا نیز برداشت عضو از غریبه ممنوع است، مگر اینکه کسی از نظر انسانی حاضر شود که عضو خود را اهدا کند که چنین اتفاقی کم است.

وی با بیان اینکه چیزی در غرب رخ می دهد که باعث می شود ما به اشتباه تصور کنیم که از فرد غریبه زنده پیوند انجام می دهند، گفت: در آنجا، فردی که قصد دارد به یکی از اعضای خانواده خود عضوی را اهدا کند ولی گروه خونی اش با فامیلش سازگار نیست، با نظم مرتبی جای خود را با فرد دیگری که او هم قصد دارد عضو خود را به فامیلش اهدا کند ولی خونش به او نمی خورد، عوض می کند ولی در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

رئیس بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه از نظر ما خرید و فروش کلیه نوعی فساد است، ابراز داشت: برای اینکه بتوان این نوع فساد را از بین برد، تنها راه این است که پیوند عضو از افراد مرگ مغزی را گسترش دهیم و به مراکزی که در زمینه مرگ مغزی فعال نیستند، اجازه پیوند ندهیم.

ملک حسینی تصریح کرد: پیوند کلیه از نظر عملی مشکل نیست و جراحی نسبتا ساده ای به حساب می آید و الان تقریبا ۶۰ سال است که جا افتاده ولی مسئله انسانی آن بسیار مهم است.

وی افزود: پیوند عضو از فرد مرگ مغزی، مستلزم تیمی است که هر وقت شخصی مرگ مغزی شد و حتی شب ها و در تعطیلات بتوانند به موقع اعضای او را بردارند و به دیگران پیوند بزنند.

پدر پیوند کبد ایران با بیان اینکه می توان در طی ۲۰ یا ۳۰ دقیقه اول مرگ افرادی که کارت اهدا عضو دارند، یا شست و شوی خون آنها پیوند بعضی از اعضا را از آنها عملی کرد، گفت: ولی چنین کاری نیاز به تیمی آماده دارد و کار بسیار سخت تری است که ما قصد داریم چنین عملی را در شیراز راه اندازی کنیم.

ملک حسینی ادامه داد: با فراهم کردن چنین زمینه می توانیم تعداد اعضای بیشتری برای نیازمندانی که در لیست انتظار پیوند و به ویژه در انتظار پیوند کلیه هستند، فراهم کنیم.