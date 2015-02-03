اعضای ۳ بیمار مرگ مغزی در کرمان اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجید گیلانی گفت: در هفته جاری شاهد بودیم که سه تن از هم استانی هایمان در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شدند اگر چه شنیدن این خبر موجب ناراحتی ورنجش خاطر شد اما اینکه خانواده های بزرگواران اعضای عزیز از دست رفته خود را اهدا کردند که جای بسی تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: خانواده مرحومه باقریان عضو عزیز از دست رفته خود را به بیمار نیازمند دریافت کلیه اهدا کردند.

گیلانی افزود: این مرحومه که حدود ۵۱ سال سن داشت از کارکنان بازنشسته اتاق عمل بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان بود که در هفته جاری دچار سانحه تصادف و مرگ مغزی شد.

وی اضافه کرد: این مرحومه که ۳۰ سال از عمر کاری خود را برای خدمت رسانی به مردم صرف کرد، با رفتن خود نیز نجات بخش زندگی یک نفر شد.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه گفت: همچنین در حادثه دیگری که در هفته جاری و در شهرستان جیرفت اتفاق افتاد، دختران دوقلوی خانواده سیفی دچار مرگ مغزی شدند.

وی ادامه داد: خانواده سیفی در اقدامی خداپسندانه و درحالی که غم از دست دادن دو دختر جوان خود را داشتند رضایت خود را برای اهدای عضو این دو خواهر ۱۷ ساله اعلام کردند که یکی از این دو قلوها قبل از انجام اهدای عضو از دنیا رفت.

این مسئول اضافه کرد: اما دو کلیه و کبد یکی از این دو خواهر نجات بخش زندگی دو مرد ۲۷ و ۲۸ ساله و یک زن ۳۰ ساله شد.

گیلانی ضمن قدردانی از خانواده های این بزرگواران از همکاری پرسنل بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان و امام خمینی(ره) جیرفت قدردانی کرد.