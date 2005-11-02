براي حل مشكل بورس و سهام بايد كميته بحران در دولت تشكيل شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مصباحي مقدم در پايان جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: بورس در كشور ما تا حد زيادي تحت تاثير حوادث و مسايل سياسي قرار گرفته است و نياز دارد با دخالت و حمايت دولت از شرايط بحراني نجات يابد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تشكيل كميته بحران براي حل مشكل بورس را موجب خروج بورس كشور از نوسانات شديد دانست.

مصباحي مقدم در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت براي حل مشكل بورس بايد در انتظار ابلاغ قانون جديد باشد، گفت: لازم نيست در انتظار اين قانون بمانند. اين قانون تا مرحله كنوني قانون خوبي شده است و هر چند كه ميان مجلس و شوراي نگهبان در رفت و آمد باشد, دستخوش تغيير كلي نخواهد شد.

وي در عين حال تاكيد كرد: دولت بايد در مقطع كنوني از اختيارات خود استفاده كند تا بحران بورس رفع شود.

نماينده تهران تغيير مديريت بورس را در مقطع كنوني به مصلحت ندانست و اضافه كرد: اين تغيير در صورتي رخ مي دهد كه ثابت شود به نفع بورس خواهد بود.

در خاتمه از عضو كميسيون اقتصادي مجلس سوال شد آيا وزير اقتصاد نبايد در اين زمينه شخصا وارد عمل شود و مصباحي مقدم پاسخ داد: وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد وارد عمل شود و هر تصميمي هم كه دبير كل بورس مي گيرد، بايد با اجازه وزارت امور اقتصاد و دارايي باشد.