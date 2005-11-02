عفو بين الملل درباره نقض حقوق بشر در انگليس به بهانه قوانين ضد تروريستي هشدارداد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، روزنامه انگليسي ايندپندنت گزارش داد : سازمان عفو بين الملل مستقردر لندن درنامه اي به اعضاي پارلمان انگليس از طرحهايي براي افزايش قدرت پليس دردستگيري مظنونان و ايجاد تخلف جديدي به نام ستايس از تروريسم انتقاد كرده است .



عفو بين الملل با نسنجيده و خطرناك خواندن اين قوانين ، آن را برابر با حمله به استقلال دستگاه قضايي و حاكميت قانون دانست .



اين انتقادات زماني صورت مي گيرد كه مجلس عوام انگليس امروز گفتگوها درباره طرح ضد تروريستي پيشنهادي دولت بلر را آغاز مي كند .



اين لايحه تاكنون از سوي قضات و وكلاي عالي رتبه و گروههاي طرفدار آزاديهاي مدني انگليس مورد انتقاد قرار گرفته است .



روزنامه اينديپندنت تصريح كرد : تركيب قدرتمندي از مخالفان و اعضاي مخالف حزب كارگر، آماده دادن راي مخالف به اين طرح هستند. اين طرح به پليس قدرت مي دهد كه مظنونان را بيشتر از 90 روز بدون محاكمه دربازداشت نگه دارد .



اين روزنامه انگليسي همچنين خاطر نشان مي كند كه مخالفان درنظر دارند با ايجاد تخلف جديدي تحت عنوان ستايش از تروريسم مخالفت كنند .



در نامه عفو بين الملل آمده است : اززمان آغاز مبارزه با تروريسم كه توسط دولت آمريكا در سال 2001 اعلام شد ، مقامات انگليس حمله مستمر به حقوق بشر را افزايش داده اند .



عفو بين الملل همچنين هشدار داد كه اين لايحه شامل مواد مبهم و كلي است كه حقوق آزادي ، ابراز عقيده ، روابط ، ممنوعيت بازداشت اختياري ، حقوق فرض بر بيگناهي و محاكمه عادلانه را تضعيف مي كند .



دراين نامه آمده است : اصطلاحاتي مانند ستايش تروريسم مبهم ، كلي و خيالي است . آنها از شفافيت قانوني برخوردارنيستند و مي تواند به طور اختياري براي محدوديت حقوق بشر مانند آزادي بيان استفاده شود .



عفو بين الملل خاطر نشان كرد كه اين اقدامات با تعهدات انگليس در قبال قوانين حقوق بشر بين المللي و داخلي مغاير است و منجر به نقض شديد حقوق بشر مي شود .