پیشرفته ترین کفش ورزشی جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گذشته نمونه‌های متنوعی از کفش‌های ورزشی با قابلیت جذب شوک ناشی از گام برداشتن روی زمین ارایه شده که البته هر کدام نواقص خاص خود را دارند اما آنچه که تحت عنوان کفش Enko ارایه شده دارای تفاوت‌هایی است که آن را در صدر فهرست فناوری‌هایی از این دست قرار می‌دهد.

در نمونه های فعلی عملکرد ساختار کفش به این ترتیب است که انرژی در حین قدم گذاشتن بر روی زمین جذب و در حین گام برداشتن آزاد می شود. اما در Enko یک گام دیگر به جلو برداشته شده به طوریکه از دو جاذب شوک مجهز به فنرهای مخصوص در هر لنگه استفاده شده است تا عملکرد کفش در جذب شوک محیطی به بالاترین حد خود برسد.

این کفش جدید به گونه ای طراحی شده که در حین گام گذاشتن به سمت زمین، شوک ناشی از تماس با سطح فشرده شده و در ادامه بخش پشتی کفش انرژی مضاعفی به فرد استفاده کننده در ادامه گام برداشتن می دهد.

محققان به این نکته اشاره می کنند که با استفاده از این کفش جدید احتمال وارد آمدن لطمات جدی به سلامت ورزشکار و به ویژه دوندگان تا حد زیادی کاهش می یابد. همچنین فردی که از این فناوری جدید استفاده می کند خستگی به مراتب کمتری را احساس می کند.

نکته جالب توجه دیگر درخصوص این کفش جدید به امکان تنظیم آن برای استفاده در وضعیت پیاده روی یا دویدن مربوط می شود. این نوآوری توسط اهرم کوچکی که در کنار کفش تعبیه شده صورت می گیرد.

گفته می شود این کفش جدید با قیمتی درحدود 390 دلار روانه بازار می شود.