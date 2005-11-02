صفار هرندي : هنرمند، با ذوق و سليقه به جهان نگاه مي كند / وزارت ارشاد نقش حامي و تداركاتچي هنرمندان و خالقان آثار هنري را ايفا مي كند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، محمد حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، درضيافت افطاري درجمع هنرمندان سينماي ايران كه شب گذشته در تالار ارم برگزار شد، گفت : براي هر يك از ما، مقاطعي اززندگي وجود دارد كه احساس مي كنيم دوباره متولد مي شويم. رمضان يكي از ايامي است كه در آن، دوباره متولد مي شويم و اميدواريم اين تولد دوباره براي ما و شما كه اهل فرهنگ و هنر هستيد و با جان و دل سر و كار داريد و با ذوق و سليقه به جهان نگاه مي كنيد، با خير و بركت و سعادت همراه باشد.

صفار هرندي با اشاره به اينكه تغيير ساختار مديريت فرهنگي - هنري كشور نيز، به نوعي ، تولدي دوباره براي اهل فرهنگ و هنر محسوب مي شود، اظهار اميدواري كرد وزارت ارشاد با كمك و همراهي همه اصحاب فرهنگ و هنر بتواند در اين دوره جديد مطالبات و خواسته هاي هنرمندان را به نحو شايسته برآورده سازد.

صفار هرندي با تاكيد بر اينكه مديران فرهنگي در وزارت ارشاد، نقش حمايت كننده و تداركات چي اصحاب فكر و فرهنگ و اهالي انديشه و هنر را ايفا مي كنند ، گفت: آنچه در شكل گيري فرهنگ وهنر جامعه، نقش اصلي را دارد، فعاليت خود هنرمندان و فرهيختگان كشور است و در اين راه، وزارت ارشاد وظيفه خود مي داند به نحو شايسته، هنرمندان و خالقان آثار را در مسير فعاليتهاي ارزشمند فرهنگي و توليد هنر و انديشه، مورد حمايت قرار دهد.

در اين جلسه پيش از سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، محمدرضا جعفري جلوه، طي سخناني، ضمن تاكيد بر اينكه معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد در دوره جديد سياست خود را بر محور حمايت از هنرمندان و رفع مشكلات ساختاري سينما قرار داده است، از فيلمسازان و دست اندركاران سينما و صاحب نظران خواست با ارائه نظرات و پيشنهادات سازنده خود، مديران را در جهت خدمت به جامعه سينمايي كشور ياري كنند.

در ضيافت افطاري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، معاونين و مشاورين هنري وزير، مديران بخش هاي مختلف سينمايي ، مدير كل حوزه وزارتي و مديران ادارات كل سمعي - بصري، به عنوان ميزبان و هنرمندان و دست اندركاران بخش هاي مختلف سينماي كشور، صنوف سينمايي و چهره هاي برجسته فرهنگي - هنري، به عنوان ميهمان حضور داشتند.