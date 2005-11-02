  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۴۱

در ضيافت افطاري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و هنرمندان سينما مطرح شد ؛

صفار هرندي : هنرمند، با ذوق و سليقه به جهان نگاه مي كند / وزارت ارشاد نقش حامي و تداركاتچي هنرمندان و خالقان آثار هنري را ايفا مي كند

صفار هرندي : هنرمند، با ذوق و سليقه به جهان نگاه مي كند / وزارت ارشاد نقش حامي و تداركاتچي هنرمندان و خالقان آثار هنري را ايفا مي كند

تغيير ساختار مديريتي عرصه فرهنگ و هنر كشور در دوره جديد، براي هنرمندان يك تولد دوباره محسوب مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، محمد حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، درضيافت افطاري درجمع هنرمندان سينماي ايران كه شب گذشته در تالار ارم  برگزار شد، گفت : براي هر يك از ما، مقاطعي اززندگي وجود دارد كه احساس مي كنيم دوباره متولد مي شويم.  رمضان يكي از ايامي است كه در آن، دوباره متولد مي شويم و اميدواريم اين تولد دوباره براي ما و شما كه اهل فرهنگ و هنر هستيد و با جان و دل  سر و كار داريد و با ذوق و سليقه به جهان نگاه مي كنيد، با خير و بركت و سعادت همراه باشد.

صفار هرندي با اشاره به اينكه تغيير ساختار مديريت فرهنگي - هنري كشور نيز، به نوعي ،  تولدي دوباره براي اهل فرهنگ و هنر محسوب مي شود، اظهار اميدواري كرد وزارت ارشاد با كمك و همراهي همه اصحاب فرهنگ و هنر بتواند در اين دوره جديد مطالبات و خواسته هاي هنرمندان را به نحو شايسته برآورده سازد.

صفار هرندي با تاكيد بر اينكه مديران فرهنگي در وزارت ارشاد، نقش حمايت كننده و تداركات چي اصحاب فكر و فرهنگ و اهالي  انديشه و هنر را ايفا مي كنند ، گفت:  آنچه در شكل گيري فرهنگ وهنر جامعه، نقش اصلي را دارد، فعاليت خود هنرمندان و فرهيختگان كشور است و در اين راه،  وزارت ارشاد وظيفه خود مي داند به  نحو شايسته، هنرمندان و خالقان آثار را در مسير فعاليتهاي ارزشمند فرهنگي و توليد هنر و انديشه، مورد حمايت قرار دهد.

در اين جلسه پيش از سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، محمدرضا جعفري جلوه، طي سخناني، ضمن تاكيد بر اينكه معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد در دوره جديد سياست خود را بر محور حمايت از هنرمندان و رفع مشكلات ساختاري سينما قرار داده است، از فيلمسازان و دست اندركاران سينما و صاحب نظران  خواست با ارائه نظرات و پيشنهادات  سازنده خود، مديران را در جهت خدمت به جامعه سينمايي كشور ياري كنند.

در ضيافت افطاري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، معاونين و مشاورين هنري وزير، مديران بخش هاي مختلف سينمايي ، مدير كل حوزه وزارتي و مديران ادارات كل سمعي - بصري،  به عنوان ميزبان و هنرمندان و دست اندركاران بخش هاي مختلف سينماي كشور، صنوف سينمايي و چهره هاي برجسته فرهنگي - هنري،  به عنوان ميهمان حضور داشتند.

کد مطلب 248427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها