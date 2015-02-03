هوای تهران از شرایط سالم خارج شد/افزایش 32 واحدی ذرات معلق

حشمت الله بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، میزان غلظت تمام آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها از حد مجاز فراتر بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط ناسالم است.

بسطامی تأکید کرد: شاخص کیفیت هوای دیروز 88 بوده است که امروز صبح به عدد 120 افزایش پیدا کرده است و این افزایش 32 واحدی طی 24 ساعت رخ داده است.

وی علت اصلی افزایش غلظت ذرات معلق آلاینده کوچکتر از 2.5 میکرون پایداری جوی و عدم وزش باد مناسب در تهران عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل پایداری جوی غلظت آلاینده‌ها در حال افزایش است و احتمال افزایش در روزهای آینده به دلیل پایداری جوی وجود دارد.

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در 3 ایستگاه شهرک چشمه، فرمانداری شهر ری و سوهانک شاخص کیفیت هوا بالاتر از عدد 150 قرار دارد.

بسطامی افزود: در حال حاضر تنها 2 ایستگاه از مجموع 22 ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط سالم قرار داشتند.

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در مناطق پرتردد و شلوغ در شرایط نا سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.