به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست مقرر شد پالایشگاه ها به منظور بهره مندی از مزایای مصوبه دولت درخصوص کیفی سازی، طرح های توسعه ای خود در راستای اجرای کیفی سازی در دوره زمانی 5 ساله را به منظور تأئید نهایی، به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کننـد، همچنین قرار شد موضوع مطالبات پالایشگاهها از وزارت نفت و نیز بدهی پالایشگاه ها به شرکت ملی پالایش و پخش هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود.

در نشست مشترک مسئولان وزارت نفت با مدیران عامل شرکت های پالایشی در سازمان بورس، درخصوص اقدامات اجرایی به منظور شفاف سازی کامل روابط مالی فیمابین پالایشگاه ها و شرکت پالایش و پخش در راستای اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر درنظرگرفتن مهلت 5 ساله برای اجرای کیفی سازی بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل پالایشگاه ها در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، مقرر شد طی چند روز آینده، قیمت فرآورده های پالایشگاه ها از سوی وزارت نفت، به این شرکت ها رسما ابلاغ گردد تا پالایشگاه ها، نسبت به ارائه صورت های مالی خود به سازمان بورس براساس قیمت های جدید ابلاغی، اقدام کرده و شرایط برای بازگشایی نماد پالایشگاه ها در بورس فراهم شود، ضمن اینکه قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها نیز براساس قیمت نفت صادراتی، با احتساب 5 درصد تخفیف محاسبـه و دریافت خواهد شد.

همچنین مقرر شد پالایشگاه ها به منظور بهره مندی از مزایای مصوبه دولت درخصوص تمدید مهلت کیفی سازی، طرح های توسعه ای خود در راستای اجرای کیفی سازی براساس چارچوب زمانی 5 ساله مصرح در مصوبه هیأت وزیران را به منظور تأئید نهایی، به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کننـد.

از دیگر موضوعاتی که در نشست روز گذشته، بر تسریع در اجرای آن تأکید شد، تعیین تکلیف هرچه سریع تر موضوع مطالبات پالایشگاهها از وزارت نفت و نیز بدهی پالایشگاه ها به شرکت ملی پالایش و پخش بود که مقرر شد در این خصوص، تصمیم گیری لازم صورت گیرد.

در این جلسه شرکت های پالایشی آمادگی خود را برای ارسال صورت های مالی، به فاصله زمانی اندکی بعد از ابلاغ قیمت رسمی فراورده ها از سوی شرکت ملی پالایش و پخش و فرآورده های نفتی اعلام کردند تا زمینه بازگشایی سریع نماد این شرکت ها در بورس فراهم شود.

پیشتر کمیته ثبات بازار سرمایه ضمن تصویب اعطای مهلت 5 ساله به پالایشگاه ها برای اجرای کیفی سازی، مقرر کرده بود درصورتیکه شرکت های پالایشی مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید و نظارت وزارت نفت، حداکثر در یک دوره پنج ساله (تا پایان 1398) شاخصه‌های اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را براساس استانداردهای وزارت نفت، ارتقاء و هر ساله با تصویب مجمع عمومی خود، حداقل به میزان 30 درصد از سود سالانه را به حساب اندوختۀ سرمایه‌ای جهت اجرای پروژه کیفی‌سازی منظور نمایند، وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت 5 فرآورده‌ اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال 1393 بدون اعمال کیفی سازی تعیین نماید که این مصوبه، پس از تصویب در هیأت وزیران، از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه های نفت، اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اجرا، ابلاغ شـد