ترجمه انگلیسی «وجود آسمانی»منتشر می شود/ بررسی جایگاه زن در اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که جایگاه زن در اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را بررسی می‌کند،‌ به سفارش اداره کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در قطع رقعی و ۲۰۰ صفحه منتشر می‌شود.

معصومه محمدی و ایوب دهقانکار‌،‌ مترجمان انگلیسی کتاب «وجود آسمانی» هستند که در حال حاضر مراحل انتشار آن در انتشارات بین‌المللی الهدی سپری می‌شود و به زودی منتشر می‌شود.

پیش از این نیز آثاری با محوریت امام خمینی(ره)، دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی توسط این موسسه فرهنگی ـ انتشاراتی منتشر شده که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های «انقلاب اسلامی از دیدگاه اندیشمندان روس»،‌ «امام خمینی و بیداری جهان اسلام» و «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی» به زبان فارسی و ترجمه کتاب «آداب الصلاه» به زبان فرانسه، که طی سال‌های اخیر منتشر شده است، اشاره کرد.