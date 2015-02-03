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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۵

توسط موسسه المهدی/

ترجمه انگلیسی «وجود آسمانی»منتشر می شود/ بررسی جایگاه زن در اسلام

ترجمه انگلیسی «وجود آسمانی»منتشر می شود/ بررسی جایگاه زن در اسلام

ترجمه انگلیسی کتاب «وجود آسمانی» نوشته سید ابراهیم حسینی طی روزهای ایام مبارک دهه فجر‌ توسط موسسه الهدی منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که جایگاه زن در اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را بررسی می‌کند،‌ به سفارش اداره کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در قطع رقعی و ۲۰۰ صفحه منتشر می‌شود.

معصومه محمدی و ایوب دهقانکار‌،‌ مترجمان انگلیسی کتاب «وجود آسمانی» هستند که در حال حاضر مراحل انتشار آن در انتشارات بین‌المللی الهدی سپری می‌شود و به زودی منتشر می‌شود.

پیش از این نیز آثاری با محوریت امام خمینی(ره)، دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی توسط این موسسه فرهنگی ـ انتشاراتی منتشر شده که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های «انقلاب اسلامی از دیدگاه اندیشمندان روس»،‌ «امام خمینی و بیداری جهان اسلام» و «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی» به زبان فارسی و ترجمه کتاب «آداب الصلاه» به زبان فرانسه، که طی سال‌های اخیر منتشر شده است، اشاره کرد.

کد مطلب 2484286

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