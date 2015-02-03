خوزستان قهرمان مسابقات وزنه برداری کارگران کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در این رقابتها که با حضور 100 وزنه بردار از 21 استان کشور در سالن شهید معتمدی تهران برگزار شد تیم خوزستان با کسب 2 مدال طلا و 4 برنز با 184 امتیاز تیمی روی سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های تهران و آذربایجان شرقی به تریبت با 172 و 171 امتیاز عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

در دومین روز این مسابقات، وزنه برداران اوزان 85، 94، 105 و 105+ با یکدیگر به رقابت پرداختند که نفرات برتر اوزان فوق و رده بندی تیم های برتر به این شرح معرفی شدند:

رده بندی تیمی

1- خوزستان با 184 امتیاز

2- تهران با 172 امتیاز

3- آذربایجان شرقی با 171 امتیاز

4- کردستان با 170 امتیاز

5- ایلام با 168 امتیاز

6- اصفهان با 163 امتیاز

در پایان این دوره از رقابت ها با تقدیم جوایز و هدایایی از برخی ورزشکاران و قهرمانان وزنه بردار تجلیل و قدردانی به عمل آمد. همچنین تیم کردستان کاپ اخلاق این دوره از رقابتها را به دست آورد. بنا به گفته حسین توکلی، رئیس انجمن وزنه برداری کارگان کشور و قهرمان سابق وزنه برداری جهان، نفرات برتر این دوره از رقابتها در المپیاد فرهنگی - ورزشی کارگران (مازندران، اسفند93) شرکت خواهند کرد.