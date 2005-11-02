مجمع نمايندگان خراسان رضوي و گلستان با رييس جمهور ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس جمهور در اين ديدارها بر عزم دولت براي حل ريشه اي مشكلات كشور تاكيد كرد و از تغيير رويكرد در بسياري از جهت گيري هاي اقتصادي خبر داد.

دكتر احمدي نژاد توزيع عادلانه منابع كشور در استانها را از مهمترين فعاليت هاي دولت بر شمرد و افزود: تلاش خواهيم كرد با استفاده از توان مديريتي افراد متعهد، متخصص و كارآمد، منابع بانكي را به سوي سرمايه گذاري هاي زودبازده سوق داده و آن را در سراسر كشور گسترش دهيم.

رئيس جمهور با تاكيد بر كاهش نرخ بهره در استفاده از تسهيلات بانكي افزود: كاهش سود بانكي مي تواند مدت بازپرداخت تسهيلات را كاهش دهد و اين مسئله باعث خواهد شد تا افراد بيشتري بتوانند از اين تسهيلات بانكي استفاده كنند.

دكتر احمدي نژاد برنامه هاي در دست اجرا از سوي دولت را دقيق، علمي و كارشناسانه خواند و تاكيد كرد هر قدمي كه دولت براي توسعه كشور بر مي دارد كاملا توجيه داشته و در جهت رشد و آباداني ايران اسلامي است.

دكتر احمدي نژاد همچنين به صندوق مهر امام رضا (ع) اشاره كرد و افزود: با عملياتي شدن اين طرح مطمئن هستيم كه بسياري از مشكلات مربوط به مسكن، اشتغال و ازدواج جوانان مرتفع خواهد شد.

رئيس جمهور توسعه روستاها را محور اصلي توسعه كشور دانست و با اشاره به طرح هاي جديد هيات دولت افزود: اعتباري بالغ بر هزار ميليارد ريال به عنوان تسهيلات بانكي با سود 5 درصد براي 20 هزار مسكن روستايي تخصيص يافته است و گازرساني به 9 هزار روستا نيز در آينده نزديك عملياتي خواهد شد.

در اين ديدار نمايندگان استانهاي خراسان رضوي و گلستان نيز با بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود در زمينه مسايل مختلف، مشكلات حوزه هاي انتخابيه خود را با رئيس جمهور در ميان گذاشتند.