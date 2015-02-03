به گزارش خبرنگار مهر،یدالله مؤمن زاده صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر با اشاره به برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: یکی از بزرگترین برکات انقلاب اسلامی تبدیل شدن ایران به قدرت منطقهای و پیشرفتهای علمی،هستهای و ورزشی است که زمینه سربلندی ایران را بیش از پیش در سراسر دنیا فراهم کرده است.
وی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهر گرگاب بیان داشت: این شهر در ۱۷ کیلومتری مرکز استان و ۵۰۰ متری شهر شاهین شهر قرار دارد.
شهردار گرگاب با بیان اینکه در حال حاضر در شهر گرگاب بیش از ۷ هزار نفر ساکن هستند،افزود: اوایل انقلاب روستای گرگاب دارای جمعیت ۳ هزار نفری بود که ۶۵ شهید،۹۰ نفر جانباز و ۱۰ نفر آزاده از افتخارات شهر گرگاب است.
بناهای میراثی گرگاب نیازمند توجه میراث فرهنگی است
وی با اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله شهر گرگاب نیز بیان داشت: مسجد جامع، حمام عمومی و سربازخانه مغول گرگاب که قدمتی حدود ۷۰۰ ساله دارد از آثار تاریخی شهر گرگاب است که نیاز به توجه بیشتر میراث فرهنگی استان دارند.
مؤمن زاده با اشاره به عمر ۶ ساله شهرداری گرگاب اظهار داشت: شهرداری گرگاب علیرغم عمر کوتاه خود اقدامات عمرانی، فرهنگی و اجتماعی زیادی را در سطح این شهر انجام داده است که مورد توجه شهروندان قرار گرفته است.
وی ابتداییترین اقدامات صورت گرفته در شهر گرگاب توسط شهرداری را ساماندهی تردد و پارک خودورهای سنگین این شهر عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا با مشارکت بخش خصوصی پارکینگ خودروهای سنگین شهر گرگاب در زمینی به مساحت ۱۳ هزار متر مکعب راهاندازی شد.
ساماندهی غسالخانه و آرامستانهای گرگاب طی ۲ سال
شهردار گرگاب ساماندهی آرامستانها و بازسازی غسالخانه گرگاب را نیز از دیگر اقدامات شهرداری گرگاب طی یک سال و نیم گذشته عنوان کرد و ادامه داد: ساماندهی و آزادسازی خیابانها، نصب علایم ترافیکی، نصب ستهای بازی و ورزشی،توسعه پارکها و فضای سبز و مبلمان شهری شهرداری گرگاب پس از تبدیل شدن آن به شهر نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته طی سالای اخیر است.
وی راه اندازی باغ بانوان گرگاب با توجه به درخواستهای متوالی شهروندان و به ویِژه بانوان این شهر را نیز از پروژههای در حال بهرهبرداری شهرداری گرگاب دانست و اظهار داشت: ساماندهی بلوار شهید بیدارم، حفر چاهها برای حل مشکل آبگرفتگی معابر و نصب سیستم پخش اذان در ۴ میدان اصلی شهر گرگاب نیز از دیگر طرحهای اجرا شده توسط شهرداری این شهر است.
مؤمن زاده تاسیس و تجهیز آتشنشانی گرگاب را نیز از جدیدترین خدمات شهرداری گرگاب به شهروندان این شهر عنوان کرد و افزود: این پروژه نیز در ایام مبارک دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی بودجه پیشنهاد شده سال ۹۴ شهرداری گرگاب را نیز ۵ میلیارد تومان دانست و گفت: ۷۰ درصد این بودجه برای فعالیتهای عمرانی و ۳۰ درصد نیز برای فعالیتهای جاری شهرداری پیشبینی شده است.
پیشبینی بودجه ۵ میلیاردتومانی شهرداری گرگاب
شهردار گرگاب در ادامه با اشاره به خرید تانکر آبرسانی، چادرهای امداد رسانی و خودروی حمل زباله نیز گفت: برگزاری برنامههای فرهنگی مختلف، ساماندهی جمعآوری نخالههای ساختمانی و پسماندها نیز از دیگر اقدامات شهرداری گرگاب است.
وی کمبود فضای آموزشی را از مشکلات شهر گرگاب دانست و افزود: مردم گرگاب از کمبود فضای آموزشی رنج میبرند به اندازهای که هنوز شهر گرگاب از داشتن دبیرستان پسرانه محروم است.
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