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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

چند سال عمر می‌کنید؟/ کشف روشی علمی برای تعیین سن

چند سال عمر می‌کنید؟/ کشف روشی علمی برای تعیین سن

سن بیولوژیکی با سن واقعی بدن تفاوت دارد و انسان ها می توانند دارای سن بیولوژیکی بیشتری نسبت به سن واقعی خود باشند، در نتیجه این سن تعیین کننده طول عمر انسان هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذهن انسان ها همیشه به یک سوال می پردازد، چند سال عمر می کنند؟ در چند سالگی عمرشان به پایان می رسد؟ مطالعات محققان امریکایی نشان می دهد که ساعت بیولوژیکی بدن می تواند میزان امید به زندگی که نشان دهنده طول عمر انسان هاست را مشخص کند.

در این مطالعه، محققان به بررسی تغییرات شیمیایی دی ان ای پرداخته تا با استفاده از این روش بتوانند عمر بیولوژیکی را محاسبه کرده سپس به مقایسه با عمر واقعی پرداخته و روش علمی متفاوتی را برای تعیین سن و همینطور میزان امید به زندگی در انسان ها مشخص کنند.

تغییرات شیمیایی در دی ان ای با کمک روشی با نام «متیلاسیون» اندازه گیری شد. این روش می تواند تاثیرات شگرفی را در فعالیت ژن ها یا غیر فعال شدن آنها ایفا کند. تغییرات شیمیایی در دی ان ای همچنین می توانند امید به زندگی در یک شخص را افزایش دهند.

شرکت کنندگانی که سن زیستی آنها با سن واقعیشان تفاوت داشته و سن زیستی بیشتری داشتند، احتمال مرگ شان نسبت به افرادی که از سن زیستی کمتر یا مشابه برخوردار بودند، بیشتر است.

اما عوامل مختلفی در تعیین سن زیستی دخالت دارند، از جمله: استعمال دخانیات، الکل، بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی، دیابت و ...

کد مطلب 2484302

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