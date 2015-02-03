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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۱۸

شفیعی:

طرح امکان‌ سنجی توسعه حرم مطهر سید جلال الدین آستانه اشرفیه تصویب شد

طرح امکان‌ سنجی توسعه حرم مطهر سید جلال الدین آستانه اشرفیه تصویب شد

آستانه اشرفیه - شهردار آستانه اشرفیه گفت: طرح امکان‌سنجی و نقشه تفصیلی اجرایی توسعه محور حرم سید جلال‌الدین اشرف در دبیرخانه و کارشناسی کمیسیون ماده پنج اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شفیعی  صبح سه شنبه با اشاره به دعوت از بخش خصوصی جهت مشارکت در توسعه حرم اظهار داشت: طرح توجیه اقتصادی حرم با دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به تصویب رسیده است تا اولین گام اساسی در جهت اجرای طرح توسعه حرم مطهر برداشته شود.

وی با بیان اینکه طرح توسعه حرم پس از یک سال پیگیری به نتیجه رسیده است گفت: با نقشه‌برداری از املاک و شناسایی مالکین و انتخاب مشاور، طرح توسط مشاور امکان‌سنجی شد و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار به ‌منظور بازگشایی و ساخت و ساز و تسطیح محور حرم مطهر آماده شده است.

شهردار آستانه اشرفیه افزود: پس از 10 سال طرح توسعه حرم دارای نقشه راهنمای کار شده است که در آن تملک و ساخت فضای مسکونی- تجاری و زیارتی مدنظر قرار گرفته است بدین ترتیب طرح از بلاتکلیفی درآمده است و آماده اجرا است.

وی با بیان اینکه طرح در هیات سرمایه گذاری شهرداری آستانه تنظیم شده و به فراخوان گذاشته می شود گفت: پیش‌بینی می کنیم که اتمام طرح پس از واگذاری، سه سال به طول بیانجامد.

 

 

کد مطلب 2484310

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