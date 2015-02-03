کشاورزان فصلی به خوزستان و سیستان و بلوچستان مهاجرت می‌ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شاه رجبیان صبح امروز در نشستی با خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: حاکمیت دموکراسی و جمعی بجای حکومت استبدادی از مهم‌ترین برکات انقلاب اسلامی است که زمینه ارتباط مستقیم مردم با مسئولان را فراهم آورده است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی فعالیت‌های شورای اسلامی شهر گرگاب بیان داشت: شورای شهر گرگاب طی سال‌های گذشته دارای ساختمان مناسب برای مراجعه ارباب رجوع نبوده است و این در حالی است که یک سال گذشته با همکاری شهرداری ساختمان جدید شورا برای تکریم ارباب رجوع و ساماندهی فعالیت‌های کمیسیون‌های شورای شهر به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگاب با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیون‌های عمران، ‌فرهنگی،‌ ماده ۱۰۰ و ماده ۵۵ در کنار کارگروه‌های تخصصی در شورای اسلامی شهر فعال هستند،‌ افزود: کمیسیون‌های شورا با استفاده از نظریات متخصصان و نخبگان شهر گرگاب برای حل معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر تشکیل می‌شوند.

مهاجرت فصلی کشاورزان گرگاب به استان‌های جنوبی و شرقی

وی در ادامه خشکسالی و کمبود آب برای کشاورزی را از مهم‌ترین چالش‌های شهر گرگاب دانست و ابراز داشت: بیش از ۸۰ درصد مردم گرگاب کشاورز هستند و این در حالی است که با توجه به خشکسالی‌های اخیر و خشک شدن ۵۰ حلقه چاه بسیاری از این کشاورزان به صورت فصلی به استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان برای انجام کشاورزی مهاجرت می‌کنند.

شاه رجبیان با بیان اینکه مهاجرت گروه‌ها و قومیت‌های مختلف به شهر گرگاب مشکلات زیادی را در مباحث اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده‌اند، افزود: این در حالی است که علی‌رغم پیگیری‌های مستمر هنوز کلانتری در این شهر راه اندازی نشده است.

تامین امنیت گرگاب با کانکس و یک نیروی انتظامی

رئیس شورای اسلامی شهر گرگاب اضافه کرد: در حال حاضر امنیت شهر گرگاب با استقرار یک کانکس و یک نیروی انتظامی تامین می‌شود.

شاه رجبیان با اشاره به وجود زمین‌های مناسب در شهر گرگاب برای راه اندازی مراکز صنعتی و گردشگری اظهار داشت: زمین‌های مناسبی در اطراف شهر گرگاب و به ویژه اطراف محور اتوبان تهران – اصفهان وجود دارد که باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد و از این رو مشارکت بخش خصوصی امری ضروری است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که زمین‌های شهر گرگاب مشاع است و از این رو با توجه به کشاورزی و وجود باغات ضروری است که جهاد کشاورزی نیز همکاری لازم را در راستای تغییر کاربری‌های لازم داشته باشد.