همایش ملی 15 خرداد در دهه مبارک فجر کلید می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز حجت الاسلام سید احمد حسینی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به برنامه های دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی از کمیته های مهم و اصلی ستاد محسوب می شود زیرا برنامه های آن، با قشر جوان که آینده ساز این کشور هستند، مرتبط است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا افزود: جوانان این سرزمین چه قبل و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در کنار نهضت امام راحل و انقلاب اسلامی قرار داشته اند به طوری که رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بارها از نقش جوانان در انقلاب سخن گفتند.

وی ادامه داد: استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی موهبتی بزرگ برای جهان اسلام به شمار می رود كه توانسته علاوه بر عزت آفرینی برای اسلام دستاوردهای عظیمی را برای مسلمانان به همراه داشته باشد.

این مسئول اضافه کرد: ایران اسلامی در سایه آموزه های دینی و باورهای اسلامی فضای مناسب جهت توسعه همه جانبه علم و دانش در جامعه فراهم آورده و دستاوردهای عظیم علمی ایران در سایه پرورش نخبگان علمی، دانشجویان متدین و متعهد و دانشمندان این مرز و بوم بدست آمده است.

وی با اشاره به برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا در مرقد مطهر امام راحل و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل، برگزاری جشن انقلاب در مسجد دانشگاه، برگزاری مسابقه وصیت نامه امام با عنوان فجر پیروزی و آغاز ثبت نام متقاضیان حضور در كاروان راهیان نور از جمله برنامه های دانشگاه آزاد در ایام الله دهه مبارك فجر است.

حسینی همچنین از برگزاری كارگاه آموزشی وی‍‍ژه اساتید دانشگاه با عنوان اخلاق حرفه ای و تعلیم و تربیت اسلامی ، بر پایی نمایشگاه آثار مكتوب مرتبط با امام راحل و آغاز برنامه های همایش 15 خرداد به عنوان دیگر برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا یاد كرد.

حسینی تصریح كرد: دانشجویان ایران اسلامی به عنوان افراد نخبه جامعه باید آثار و بركات انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را با بهره گیری از علم و دانش خود به جامعه منتقل و در اجرایی شدن اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی سهم خود را ادا کند

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا تاكید كرد: دانشجویان ایران اسلامی زمان مبارزات علیه رژیم ستم شاهی در صحنه مقابله با ظلم و استكبار حضور داشته و با بصیرت و شناخت و اطاعت از ولایت فقیه، راه شهیدان و امام شهیدان را ادامه خواهند داد.