دشمن به دنبال ایجاد فاصله میان جوانان و روحانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار جمعی از مسئولان جشنواره ملی قرآن و عترت با اشاره به اینکه جوانان قشر عظیمی در جامعه ما هستند، اظهار داشت: در ادیان و ملل مختلف قشر جوان محبوبیت زیادی دارند و اگر جوانان به حق و حقیقت توجه کنند ارزش آنان فوق العاده است.

وی با بیان حدیثی از پیامبر(ص)، ادامه داد: بهترین جوانان جامعه ما کسانی هستند که به طور پخته رفتار کنند، جوانی دوره خامی است و اگر جوانان راه سالمندان و پختگان را طی کنند عزیز می‌شوند و بسیار ارزشمند هستند.

استاد سطوح عالی حوزه اضافه کرد: البته ناگفته نماند بد‌ترین سالمندان نیز کسانی هستند که در سن بالایشان مانند جوانان رفتار می‌کنند و رعایت سنشان را نمی‌کنند.

آیت الله علوی گرگانی به حاضران در جلسه گفت: شما باید بهترین جوانان باشید زیرا در بهترین نظام حضور دارید و هیچ نظامی مانند جمهوری اسلامی نیست، شاید در عمل کوتاهی کنیم اما اصل نظام از نظر روش، اصول و برنامه ریزی بهترین نظام است.

وی با بیان اینکه اسلام بالا‌ترین دین است، عنوان کرد: جوانانی که در این نظام در سن جوانی به دنبال قرآن و عترت هستند و این راه را طی می‌کنند بهترین جوانان هستند، جوانان باید فکر تولید کنند و اسلام را گسترش دهند و از جامعه و سایر جوانان عقب نمانند و در جا نزنند.

این مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: شما جوانان باید دین خودتان را حفظ کنید و در عین حال دست دیگر جوانان را هم در راه خیر و دین مداری بگیرند و سایر جوانان را با خود همراه کنند.

آیت الله علوی گرگانی در پایان با بیان اینکه شما جوانان باید با دلگرمی هرچه تمام‌تر کارتان را ادامه دهید و همیشه خود را بدهکار خدا بدانید، گفت: دشمنان اسلام شب و روز به دنبال این هستند که جوانان را روحانیت جدا کنند و روحانیت را از چشم جوانان بیندازند، در واقع با این کار میان جوانان و اسلام فاصله می‌اندازند.