به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنجلا مرکل» در نظر دارد به زودی راهی واشنگتن شود. این در حالی است که دفتر صدراعظم آلمان با اشاره به انجام قطعی این سفر تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده است.

بر اساس گزارش های رسیده محور موضوعاتی که قرار است صدراعظم آلمان در دیدار با «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا به آن بپردازد عبارتند از: بررسی آخرین وضعیت افغانستان به خصوص پس از خروج ناتو از این کشور، بحران اوکراین، کنفرانس جی هفت و مناسبات دوجانبه برلین- واشنگتن.

صدراعظم آلمان همچنین قرار است پس از دیدار از آمریکا برای دیدار با مقامات کانادا راهی این کشور شود.