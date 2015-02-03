به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، آمریکا و کره شمالی در تلاش برای از سرگیری مذاکرات در مورد فعالیت های هسته ای پیونگ یانگ هستند.

در همین رابطه راشا تودی نیز از انجام دیدارهایی میان مقامات آمریکایی با «ری یانگ هو» معاون وزیر خارجه کره شمالی و مذاکراه کننده ارشد این کشور در گفتگوهای هسته ای که آخرین مورد آن در ماه گذشته میلادی در سنگاپور انجام گرفته، خبر داده است.

خبر رایزنی های مخفیانه آمریکا و کره شمالی در حالی منتشر می شود که در تاریخ دوم بهمن ماه سال جاری دولت آمریکا مخالفت خود را با پیشنهاد جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی برای از سرگیری مذاکرات حل اختلافات شبه جزیره کره موسوم به مذاکرات شش جانبه اعلام کرده بود.

بر این اساس دولت آمریکا همچنان بر التزام پیونگ یانگ به توافقات مشترک در مذاکرات شش جانبه سال ۲۰۰۵ تاکید دارد.

به گفته جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، آمریکا با پیشنهاد جدید که هیچ تضمینی در پس آن وجود ندارد، به شدت مخالف است. این در حالی است که مذاکره کننده ارشد کره شمالی بار دیگر از آمریکا خواست به رویکرد خصمانه خود علیه پیونگ یانگ که موجب افزایش تنش در شبه جزیره می شود پایان دهد.

مذاکرات شش جانبه در ۲۰۰۳ با حضور کشورهای چین، آمریکا، روسیه، کره شمالی، ژاپن و کره جنوبی با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به فعالیت های هسته ای پیونگ یانگ آغاز شد اما بعد از شش دور مذاکره بی نتیجه، در سال ۲۰۰۷ به حال تعلیق درآمد.