در صورت قرار گرفتن پرونده ايران در مسير شوراي امنيت، اجراي پروتكل متوقف خواهد شد

به گزارش خبرگزاري"مهر" ، در اين ديدار ابتدا بروجردي با ابراز خرسندي از روند رو به رشد روابط جمهوري اسلامي ايران با سويس گفت : دو كشور يك رابطه خوب و طولاني را در حافظه تاريخي ملتهايشان بر جاي گذاشته اند.

وي افزود: اميدواريم روند خوب گسترش همكاريهاي فيمابين دو كشور همچنان سير صعودي خود را طي كند.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه با بيان مواضع اصولي و سياست خارجي جمهوري اسلامي روابط كشورمان با كشور مستقل سويس و ديگر كشورها رو به گسترش خواند و اظهار داشت: سياست خارجي ما، سياستي مثبت و در جهت گسترش روابط با همه كشورهاي جهان در سايه حفظ اصل احترام و منافع متقابل و همچنين عدم دخالت در امور يكديگر است.

بروجردي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اهتمام جمهوري اسلامي به حفظ و استقرار صلح در منطقه و جهان اظهار داشت: ما با توليد سلاح هسته اي و تروريسم در تمام اشكال آن به شدت مخالفيم و جزو بنيانگذاران ايده خاورميانه عاري از سلاحهاي هسته اي بوده ايم .

وي همچنين گت: ايران تعداد متنابهي از شخصيتهاي طراز اول خود را در اقدامات تروريستي از دست د اده و قرباني تروريسم است.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه به همكاري هاي سازنده جمهوري اسلامي در بحران هاي افغانستان و عراق اشاره كرد وگفت: نقش جمهوري اسلامي ايران در برقراري ثبات و آرامش در افغانستان و همچنين عراق، نشان دهنده يك سياست منطقي و مبتني بر موازين شناخته شده بين المللي است.

بروجردي در ارتباط با مسائل هسته اي كشورمان نيز خاطر نشان ساخت ايران بيش از 30 سال است كه عضو معاهده ان پي تي و متعهد به استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي بموجب مقررات مندرج در اين معاهده است .

وي ادامه داد: دولت جمهوري اسلامي پروتكل الحاقي را عليرغم عدم تصويب در مجلس بطور داوطلبانه اجرا مي كند ولي در صورت قرار دادن پرونده هسته اي جمهوري اسلامي در مسير شوراي امنيت سازمان ملل، اجراي پروتكل الحاقي جايگاه خود را در صحنه عمل از دست خوا هد داد.

در ادامه اين ديدار فيليپ ولتي سفير سويس در تهران نيز با ابراز خرسندي از روند خوب روابط دو كشور اظهار داشت: سويس و ايران همواره از روابط رو به رشد و سازنده اي برخوردار بوده اند.

وي با اشاره به استقبال سياسي كشور متبوعش در تحولات و رويدادهاي بين المللي روند مثبت روابط دو كشور را ناشي از موقعيت منطقه اي برجسته ايران و واقعيتهاي موجود در آن دانست و گفت: تصويري كه هر بازديد كننده خارجي از ايران بدست مي آورد با آنچه در دنيا در مود ايران گفته مي شود متفاوت است.

سفير سويس همچنين به نقش مهم مجالس دو كشور در توسعه بيش از پيش روابط اشاره كرد و از دعوت رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از همتاي سويسي خود براي سفر به ايران تشكر كرد.