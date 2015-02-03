اضافه شدن تکواندو به پارالمپیک فرصت خوبی برای ایران ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، وی با اشاره به نشست هیات رئیسه IPC در خصوص تغییرات ایجاد شده در رشتههای پارالمپیک گفت: در نشست هیات رئیسه کمیته بین المللی پارالمپیک که در 31 ژانویه ( 11 بهمن ) در ابوظبی برگزار شد، تغییراتی در رشتههای پارالمپیک 2020 توکیو ایجاد شد.
برجسته افزود: تاکنون مسابقات پارالمپیک در 16 رشته برگزار میشد و ژاپن نیز اعلام کرده بود که تا 23 رشته امکان میزبانی دارد، پس از این با اضافه شدن 6 رشته در نهایت مصوب شد که بازیهای پارالمپیک 2020 توکیو در 22 رشته شامل دو ومیدانی، تیر و کمان، بدمینتون، بوچیا، کانو، دوچرخه سواری، اسبدوانی، فوتبال 5 نفره، گلبال، جودو، وزنهبرداری، قایقرانی روئینگ، تیراندازی، والیبال نشسته، شنا، تنیس روی میز، تکواندو، سهگانه، بسکتبال با ویلچر، شمشیربازی با ویلچر، راگبی با ویلچر و تنیس با ویلچر، برگزار میشود.
معاون فنی کمیته پارالمپیک اعلام کرد: دو رشته بدمینتون و تکواندو برای اولین بار به جمع رشته های پارالمپیک افزوده شدند که از 2020 به صورت رسمی وارد بازیهای پارالمپیک خواهند شد.
وی در این خصوص تصریح کرد: با توجه به پتانسیلی که تکواندو در ایران دارد و به عنوان کشوری صاحبنام در این رشته شناخته میشود، فرصت خوبی برای سرمایهگذاری در بخش پارالمپیک آن فراهم شده و باید از آن استفاده کنیم. نظر من این است که ایجاد یک کمیته در فدراسیون تکواندو و برقرار تعاملات در این خصوص میتواند به رشد این رشته در بخش معلولان ما کمک کند، در رشته بدمینتون هم فعالیتهایی صورت گرفته که هم اکنون در فدراسیون انجمن این رشته فعال است که با افزوده شدن آن به پارالمپیک، قطعا با انگیزه های بیشتری نسبت به رشد و توسعه آن اقدام میشود.
برجسته افزود: در تغییرات ایجاد شده، رشته فوتبال هفت نفره و قایقرانی بادی از دور بازی های پارالمپیک 2020 کنار گذاشته شدند و بر این اساس، بازی های 2016 ریو آخرین دوره برگزاری این مسابقات است.
معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک خاطر نشان ساخت: علت حذف این دو رشته این است که طبق قوانین IPC، این رشتهها باید در مدت زمان مشخصی بتوانند از سه قاره، 24 کشور را جذب کرده باشند که البته این تعداد در رشتههای تیمی است و در انفرادی باید این تعداد به 32 کشور می رسید و چون در رشته فوتبال هفت نفره و قایقرانی بادی، تعداد کشورهای عضو به این رقم نرسیده است، از دور بازیهای 2020 کنار گذاشته میشوند.
دکتر برجسته در پایان گفت: در مورد تکواندو نیز اولین گامی که می توانیم برداریم این است که شرایط کلاسبندی ورزشکاران بررسی شده و افرادی که توانایی فعالیت در این رشته را دارند و یا به صورت پراکنده در آن فعال بوده اند، شناسایی شوند.
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