احراز تخلف دولت در گزارش دیوان‌/ دروغ بگویند، از کدخدای دولت می پرسیم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس سئوال ملی سید مسعود میرکاظمی، نماینده مردم تهران از علی طیبنیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره علت بیانضباطیهای مالی اخیر قرائت شد.
میرکاظمی، نماینده مردم تهران در سئوال خود با اشاره به هفت مورد گزارش دیوان محاسبات مبنی بر محرز شدن تخلف دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: چرا دولت در روزهای پایانی سال 92، 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی بدون مجوز مجلس برداشت کرد و معادل 2.6 میلیارد دلار از آن را که 6500 میلیارد تومان میشود، در همان تاریخ با افزایش پایه پولی، به ریال تبدیل کرده و به حساب خزانه واریز کرده است؟
نماینده مردم تهران ادامه داد: این اقدام باعث افزایش نقدینگی به میزان 30 هزار میلیارد تومان شده است و با تاخیر چند ماهه و احتمالا همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، اثر تورمی آن ظاهر میشود؛ آیا این نمونه بیانضباطی نیست؟
طیبنیا: سئوال از حیطه وظایف من خارج است/ بیانیه کمیسیون مشترک را با اکراه امضا کردم
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به نماینده سئوالکننده با بیان اینکه بر اساس اصل 88 قانون اساسی، هر یک از نمایندگان میتوانند از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنها سئوال کنند، تصریح کرد: این سئوال ارتباطی با وظایف و مسئولیتهای من به عنوان وزیر اقتصاد ندارد و درآمدهای نفتی نیز توسط شرکت ملی نفت، وصول و به حساب بانک مرکزی واریز میشود و این بانک نیز معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز میکند؛ مسئولیتهای خزانه و وزارت اقتصاد از این زمان آغاز میشود و بر اساس قانون، موجودی صندوق توسعه ملی صرفا نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. بنابراین این سئوال در حیطه وظایف وزیر اقتصاد نیست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس برای بررسی موضوع برداشت از حساب صندوق توسعه ملی، گفت: در جلسه مشترک با مجلس، بیانیهای صادر شد که من نیز با کراهت آن را امضا کردم، اما به آن بیانیه پایبندم؛ برداشت من این بود که با این بیانیه، موضوع تمام شده تلقی میشود و دیگر در مجلس طرح نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی که کاهش فزاینده قیمت نفت را شاهدیم، نیاز به همدلی و همراهی همه داریم، عنوان کرد: دولت جدید در شرایطی مسئولیت را بر عهده گرفت که با مشکلات بسیاری در بخش قیمت سکه و ارز روبرو بود و فشار تحریمهای دشمن نیز بر فروش نفت و نیز بانک مرکزی متمرکز شده بود؛ فروش نفت کشور به نصف کاهش یافته و همین درآمد اندک نیز قابل وصول نبود و بسیاری از مطالبات پیمانکاران پرداخت نمی شد.
طیبنیا با ارائه توضیحاتی از جزئیات مدیریت حسابهای صندوق توسعه ملی، خاطر نشان کرد: در روز 28 صفر و در حالی که همه در تعطیلات بودند، ما در سازمان مدیریت و برنامهریزی جمع شدیم تا از تمام شرایط استفاده کرده و وضعیت رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم.
میرکاظمی: 7 گزارش دیوان محاسبات، تخلف دولت را احراز کرده است/ مجلس را به دروغ متهم نکنید
سید مسعود میرکاظمی، نماینده مردم تهران در بخشی از توضیحات خود درباره سئوال طرح شده از وزیر اقتصاد، با اشاره به گزارش ارائه شده به مجلس، گفت: در این گزارش قید شده است که در تاریخ 26 اسفند 1392، 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده و در همان تاریخ آن را وصول شده تلقی کردهاند و حدود 2.6 میلیارد دلار از آن را با تبدیل به ریال و افزایش پایه پولی، به حساب خزانه واریز کردهاند که منجر به حدود 30 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی شده است و رئیس کل بانک مرکزی نیز یکی از دلایل افزایش نقدینگی را همین افزایش پایه پولی عنوان کرد.
وی ادامه داد: در تمام گزارشهای دیوان محاسبات، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تائید شده و اعلام شده است که بعد از فشارهای مجلس و در فروردین ماه 93، معاون ارزی بانک مرکزی دستور داده است که سند برداشت را اصلاح کرده و به تاریخ 28 اسفند 92 برگرداندند و آن را به عنوان منابع بانک مرکزی تنظیم کنند؛ با تغییر سند، تخلف بیشتری انجام شده است، چرا که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت نیز مغایر بوده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شش یا هفت مورد گزارش دیوان محاسبات برعکس اظهارات وزیر اقتصاد را اعلام میکند، اظهار داشت: گزارشهای دیوان محاسبات تصریح میکند که بعد از یک ماه از برداشت، سند را اصلاح کرده و به منابع بانک مرکزی تغییر دادهاند که این با قانون بودجه نیز مغایر است.
میرکاظمی با بیان اینکه همه این اقدامات منجر به افزایش پایه پولی شده است، خاطر نشان کرد: همان ایرادی را که به دولت قبل میگرفتند، الان انجام میدهند.
وی ادامه داد: الان دارید مذاکره میکنید و میتوانستید این مبلغ را با مذاکره و از همان جا آزاد کنید؛ اما تحریمها کاهش نیافته، پس در مذاکرات چه کاری دارید میکنید؟
نماینده مردم تهران تصریح کرد: از یک طرف پایه پولی خلق میکنند، از طرف دیگر تکلیف مجلس را برای حذف 10 میلیون نفر از پردرآمدها از فهرست یارانهبگیران انجام نمیدهند.
میرکاظمی با بیان اینکه با این اقدامات، رشد نقدینگی کشور در شش ماهه دوم سال گذشته 20 درصد بوده است، گفت: همه چیز را امنیتی میکنند و از طرف دیگر هر کاری میخواهند انجام میدهند؛ به نظر کارشناسی دیوان محاسبات احترام بگذارید. در تمام هفت گزارش دیوان، این تخلف محرز شده و به دادسرای دیوان ارجاع شده است.
وی با طرح این سئوال که آیا کسانی هستند که به عنوان دلال در این ماجراها دخیل هستند؟ گفت: گزارش تحقیق و تفحص از بابک زنجانی را خودم تنها نوشتم چون مربوط به بیتالمال بود و باید مشخص میشد و الان هم مشکل شخصی نداریم. اگر تخلف را بپذیرند، نیاز به رای نیست. در غیر این صورت رایگیری شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این بخش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ نهایی نماینده سئوالکننده را جویا شد که خواستار عبور از این مساله بود که میرکاظمی پاسخ داد: اگر دوباره اعضای دولت در روزنامههای زنجیرهای اعلام کنند که تخلفی رخ نداده و مجلس دروغ میگوید، سئوال را از کدخدای دولت میپرسیم.
در نهایت با اعلام قانع شدن نماینده سئوالکننده درباره این سئوال در پاسخ وزیر، رایگیری نشد.
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