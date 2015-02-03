سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری حیدره و گاماسیاب خلع ید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه کارگروه گردشگری استان همدان با هدف بررسی وضعیت سه موضوع منطقه گردشگری باغ ملل و حیدره و گاماسیاب در استان همدان تشکیل شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در این کارگروه با بیان اینکه مقرر شده شرکت عصر طلایی هگمتانه در زمینی به متراژ هشت و نیم هکتار در باغ ملل شهر همدان سرمایه گذاری کند، ابراز داشت: این شرکت طرح هایی در دو بخش شامل دو و نیم هکتار و شش هکتار برای ساخت مجموعه تفریحی گردشگری تجاری اقامتی ارائه داده است.

ریحان سروش مقدم در ادامه سخنانش با بیان اینکه طرح دو و نیم هکتاری برای ساخت ۱۰۰ سوئیت اقامتی در نظر گرفته شده است، بیان داشت: این سوئیت ها به منظور اسکان مسافران از قشر کم درآمد و متوسط و پردرآمد با شیوه ای مدرن و زیبا طراحی شده است.

وی با بیان اینکه لکه گذاری طرح دو و نیم هکتاری آماده شده است، عنوان داشت: در جلسه ای فاز یک این طرح از سوی سرمایه گذار واگذار شد که واگذاری زمین آن به تصویب رسید.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در مورد مابقی طرح و شش هکتار باقیمانده افزود: طرح شش هکتاری ناقص بود که به سرمایه گذار یک ماه مهلت داده شده تا طرح را کامل و ارائه کند.

سروش مقدم در ادامه با اشاره به اینکه فرایند واگذاری زمین به سرمایه گذار این منطقه گردشگری روندی کاملا قانونی را طی کرده است، بیان داشت: واگذاری زمین به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله به سرمایه گذار این منطقه ارائه می شود.

وی گفت: قیمت زمین نیز بر مبنای کار کارشناسی و به روز و بر اساس شرایط زمین به سرمایه گذار واگذار می شود.

منطقه حیدره به عنوان منطقه نمونه گردشگری ملی تصویب شده است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در ادامه جلسه به مناطق گردشگری حیدره و گاماسیاب اشاره کرد و بیان داشت: در جلسه ای که در سال ۸۵ در مرکز همدان تشکیل شده منطقه حیدره به عنوان منطقه نمونه گردشگری ملی تصویب شده است.

ریحان سروش مقدم با بیان اینکه منطقه نمونه گردشگری حیدره در سال ۸۵ به سرمایه گذاری با عنوان باغ شهر آفتاب و یا همان شرکت شهر آفتاب واگذار شده است، ابراز داشت: متاسفانه این شرکت و سرمایه گذار این منطقه از سال ۸۵ تا کنون هیچ اقدامی را در آن منطقه انجام نداده است.

وی با بیان اینکه منطقه نمونه گردشگری حیدره توسط سرمایه گذار فریز شده است، ابراز داشت: این در حالی بوده که منطقه نمونه گردشگری حیدره یکی از پتانسیل ها و ظرفیت های خوب استان همدان برای جذب گردشگر و مسافر است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه سرمایه گذار این منطقه به دلایل مشکلات مالی توان اجرای پروژه در این منطقه را ندارد، عنوان کرد: در واقع می توان گفت که این سرمایه گذار به نوعی استان را سرکار گذاشته و باید وی را از این کار خلع کرده و منطقه به فرد دیگری واگذار شود.

۱۰۲ هکتار از منطقه نمونه گردشگری حیدره به دست شرکت شهر آفتاب بوده که خلع ید می شود

سروش مقدم با اشاره به اینکه این منطقه بهترین نقطه شهر همدان محسوب می شود، اظهار داشت: ۱۰۲ هکتار از منطقه نمونه گردشگری حیدره به دست شرکت شهر آفتاب بوده که خلع ید می شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به منطقه نمونه گردشگری گاماسیاب نیز ابراز داشت: سد گرین مقداری از اراضی منطقه گاماسیاب را زیر آب می برد اما با این وجود این منطقه نمونه گردشگری پتانسیل بالایی را در گردشگری استان همدان دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری گاماسیاب نیز تا کنون اقدامی را در این منطقه انجام نداده است، ابراز داشت: با توجه به ساماندهی های انجام شده در این منطقه و ساخت سکو های اقامتی و سرویس های بهداشتی این منطقه می تواند ظرفیت بالایی را برای جذب گردشگر داشته باشد و بنابراین سرمایه گذار این منطقه نیز خلع ید می شود.