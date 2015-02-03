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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۰۰

آیت الله باریک بین:

سلامت مردم در اولویت برنامه ها قرار گیرد

سلامت مردم در اولویت برنامه ها قرار گیرد

قزوین- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین گفت: سلامت و افزایش رضایت مردم در اولویت برنامه های علوم پزشکی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین صبح سه شنبه در جمع اعضای کادر علمی وپزشکان دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن تبریک ایام دهه مبارکه فجر یاد وخاطره همه شهدای انقلاب اسلامی وهمچنین امام راحل (ره) را گرامی داشت.

امام جمعه قزوین خاطر نشان کرد: شما کادر علمی وهمه پزشکان باید خدمت خالصانه به مردم را در اولویت برنامه های خود قرار دهید و برای رفع مشکلات مردم در این زمینه تلاش کنید.

قزوین

منوچهر مهرام در ادامه این دیدار با اشاره به طرح تحول  نظام سلامت اظهارداشت: خوشبختانه این طرح که با تلاش و همراهی وزیر بهداشت و دیگر همکاران پرتلاش در این وزارت خانه انجام شده از روند روبه رشدی در کشور برخوردار است.

وی با بیان اینکه افزایش رضایت مردم از خدمات پزشکی در اولویت برنامه های علوم پزشکی قرار دارد تصریح کرد: خوشبختانه در طرح تحول نظام سلامت در کشور و همچنین در استان شاهد پیشرفت های خوبی هستیم و این تلاش ها وخدمت به مردم در اولویت تمام برنامه های این اداره کل است.

قزوین

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز گزارشی از وضعیت بهداشت ودرمان استان وهمچنین عوامل موثر بر سلامت استان به استحضار نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین رساند.

کد مطلب 2484359

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