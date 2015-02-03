​به گزارش خبرگزاری خدمات دیتای" نقطه به نقطه "( PTP) و یک نقطه به چند نقطه (PTMP) بین استانی مشترکان تعدادی از بانک ها ، موسسات و سازمان ها فرداشب به مدت ۱۲ ساعت با اختلال همره است.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: با هماهنگی این شرکت و مسئولان بانک‌ها و سایر ارگان های دولتی ذیربط ، زمان قطع شبکه در بخش ارتباطات بانکی بین استانی به منظور جابه جایی تجهیزات تعیین و اعلام شده است .

بانک ها و موسساتی که دچار اختلال می شوند شامل بانک های انصار، سینا، کشاورزی، صادرات، صنعت و معدن، سامان ، رفاه، توسعه صادرات ،سپه، کارآفرین ،رفاه کارگران، ملت، صندوق قرض الحسنه بسیجیان (مهر اقتصاد) و موسسات تجارت الکترونیک پارسیان، سازمان بورس، قاسم ایران و پژواک هستند.