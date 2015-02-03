پدافند غیرعامل نیازمند اعتبارات متمرکز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد افشار صبح سه شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل، اظهارداشت: پدافند غیرعامل به مجموعه ای از اقدامات دفاعی غیرمسلحانه گفته می شود که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری و حیاتی و ارتقای پایداری ملی و تسهیل در مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود.

وی پدافندغیرعامل را یک موضوع بسیار مهم با پوششی وسیع دانست و خاطر نشان کرد: توجه به این موضوع ارتقاء امنیت و کاهش آسیب پذیری کشور در قبال تهدیدات را به همراه خواهد داشت.

این مسئول عدم وجود اعتبارات متمرکز برای پدافند غیر عامل را یکی از مشکلات برشمرد و ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای انجام شده بتوان اعتبارات مورد نیاز را تامین کرد.

نیاز علی ابراهیمی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین نیز در ادامه این جلسه گفت: جهاد کشاورزی متولی اصلی تامین امنیت غذایی جامعه است و در پدافند غیر عامل می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

این مسئول افزود: باید باز تعریف مناسبی از پدافند غیر عامل داشته باشیم تا بتوانیم بهتر در بخشهای مختلف وارد عمل شویم.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی وظیفه تولید، توزیع، ذخیره سازی و حفاظت نباتی و حیوانی را بر عهده دارد خاطر نشان کرد: در بحث بیماریها، آفات، واردات بذر و نهال و قرنطینه گیاهی و واردات مواد غذایی که می تواند تهدید جدی برای جامعه محسوب شود تمهیدات لازم باید اندیشیده شود.

سید بهمن نقیبی مدیرکل دامپزشکی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: مجموعه اقدامات این اداره در جهت اقدامات پیشگیرانه و راهکارهای اندیشیده شده در بحث بیماریهای دام و طیور، بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین تضمین سلامت فرآورده های خام دامی است.

وی تجهیز سامانه GIS ثبت وقوع بیماریها بصورت فعال در بحث جمع آوری بیماریها در شرایط بروز آن را از اقدامات مهم این اداره کل در بحث پدافند غیر عامل اعلام کرد.

نقیبی یادآورشد: در فرآورده های خام دامی، سیستم یکپارچه قرنطینه خام دامی تجهیز شده که در این سیستم می توان معایب و مشکلات فرآورده را رصد کرد.