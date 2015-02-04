مصاف صبا مقابل نفت مسجدسلیمان/ تارتار در تکاپوی کسب نخستین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره لیگ حرفهای فوتبال ایران امروز چهارشنبه وارد هفته نوزدهم خود میشود اما در یکی از بازیهای روز پنج شنبه، صبای قم و نفت مسجد سلیمان مسابقهای حساس را برگزار میکنند.
شرایط جدول به گونهای است که صبا و نفت مسجد سلیمان هر یک انگیزههای خاص خود را دارند و نفت مسجد سلیمان با توجه به حضور در رده پانزدهم جدول رده بندی به دنبال راهی برای رهایی از سقوط است.
تارتار و سومین حضور روی نیمکت صبا
با وجود اینکه صبا پس از هفته چهارم با افت مواجه شد اما بازی خوب و تساوی ارزشمند این تیم در اصفهان برابر سپاهان و سپس ۳ پیروزی باارزش برابر سایپا، پیکان و گسترش فولاد و در نهایت تساوی با استقلال، نشان داد صبا تیمی قابل احترام و توانمند است که هرگز و برای هیچ تیمی حریف آسانی نیست.
گرچه شکست برابر نفت کمی کار آنها را مختل کرد اما صبا با پیروزی خارج از خانه برابر فولاد خوزستان دست به کار بزرگی زد تا نیم فصل را با رتبه ششم به پایان برساند و پس از این پیروزی بود که صمد مرفاوی قراردادش را با صبا فسخ کرد و راهی پیکان شد.
با وجود جدایی مرفاوی که به باشگاه صبا شوک وارد کرد اما بازیکنان معترض این تیم نیز بخشی از مبالغ قرارداد خود را دریافت کردند تا مشکلات این تیم کم شود و این روزها حرف اول تمرینات صبا، مشکلات مالی نیست و شرایط حتی به صورت موقت، آرام شده است.
صبا در نیم فصل دوم ابتدا بدون سرمربی در اصفهان به ذوب آهن باخت و سپس با تارتار در ۲ بازی خانگی برابر ملوان و پدیده مساوی کرد تا در نیم فصل دوم هنوز رنگ برد را ندیده باشد اما آنها امیدوارند همانند بازی رفت در قم پیروزی بیدردرسری را کسب کنند.
با حضور مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید صبا و جو مثبت و امیدوارکننده در تمرینات صبا، به نظر میرسد شرایط برای کسب ۳ امتیاز دیگر برای صبای قم مهیا است البته وضعیت خطرناک نفتیها سبب شده این تیم در مسابقات خود انتحاری بازی کند و این رویکرد ممکن است برای صبا دردسرآفرین باشد.
صبا در ترکیب دیدار احتمالا با ترکیبی متفاوت پا به میدان میگذارد و باید دید تارتار به بازیکنان تازه وارد خود از جمله چاخواشویلی گرجستانی و کوشکی بازی میدهد یا خیر البته ایوب کلانتری در این بازی سه اخطاره است تا ستاره بازی رفت در این مسابقه غیبت داشته باشد.
صبا از ۱۸ بازی خود در لیگ برتر ۲۵ امتیاز کسب کرده و در رده هفتم جدول رده بندی لیگ برتر ایستاده اما نمیخواهد پس از یک دوره صعودی و دلچسب، با امتیاز دادن در مسجد سلیمان نیم فصل دوم را به شکلی تلخ ادامه دهد و با شکست به استقبال بازی با تراکتورسازی برود.
روند صعودی صبا هم از نظر کیفیت فنی و هم از نظر انگیزشی، شانس خوبی برای کسب یک پیروزی شیرین و ادامه نتایج خوب اخیر صبا ایجاد میکند و صبا میتواند با یک پیروزی دلچسب شرایط مناسبی پیدا کند و رتبه خود را در جدول ارتقا دهد.
نفت به دنبال فرار از سقوط
نفت مسجد سلیمان لیگ برتر را خوب شروع نکرد و نتایح قابل توجهی به دست نیاورد و با افت شدیدی روبرو شد و نگاهی به آمار این تیم نشان داد این تیم در نیم فصل نخست و ۳ بازی از نیم فصل دوم از ۱۸ بازی خود، ۲ پیروزی، ۹ تساوی و ۷ شکست در کارنامه دارد و با آمار ۱۱ گل زده و ۲۳ گل خورده دومین خط حمله ضعیف لیگ برتر را دارد.
آنها فصل را خیلی هم بد آغاز نکردند و در ۵ هفته نخست ۲ شکست و ۳ تساوی داشتند که نتیجه بدی نبود اما نفت مسجد سلیمان در ۱۲ هفته بعد تا پایان هفته هجدهم از ۳۹ امتیاز ممکن فقط ۱۲ امتیاز آن را گرفت تا حالا با ۱۵ امتیاز در رده پانزدهم حضور داشته باشد.
نفت با تیم قعر جدولی ملوان انزلی تنها ۳ امتیاز فاصله دارد اما فاصلهاش با گسترش فولاد و پیکان ۱۶ امتیاز است و این بدان معناست که نفت مسجد سلیمان برای دور شدن از ردههای پایین جدول باید به فکر به دست آوردن چند نتیجه خوب باشد.
پیروزی صبا برابر نفت مسجد سلیمان در صورت وقوع، میتواند صبا را حداکثر یک رده در جدول رده بندی بالا ببرد اما تساوی یا شکست صبا در قم، ممکن است سبب سقوط یک یا ۲ پلهای صبا در جدول با توجه به احتمال پیروزی پرسپولیس و ذوب آهن بر حریفان خود شود.
پیروزی نفت مسجد سلیمان برابر صبای قم نیز میتواند خوزستانیها را حداکثر یک یا ۲ رده در جدول بالا ببرد اما اگر آنها به صبا ببازند به انتهای جدول نزدیکتر میشوند و کار برای این تیم گره میخورد.
تارتار: برای کسب پیروزی به مسجد سلیمان میرویم
سرمربی تیم فوتبال صبای قم تاکید میکند تیمش برای کسب پیروزی به مسجد سلیمان میرود و مساوی برای صبا نتیجه راضی کنندهای نیست.
مهدی تارتار در گفتگو با مهر درباره بازی تیمش برابر نفت مسجد سلیمان اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم نفت مسجد سلیمان در زمره تیمهای انتهای جدولی قرار دارد و به دنبال رهایی از خطر سقوط است پیش بینی میکنیم این تیم در بازی برابر صبا با تمام وجود به میدان برود.
وی افزود: در بازی برابر پدیده مستحق پیروزی بودیم اما از موقعیتهایمان استفاده نکردیم با این حال شرایط تیم بازی به بازی و تمرین به تمرین بهتر میشود و مطمئنا در بازیهای آینده به شرایط ایده آلی که ظرفیت آن را داریم میسریم.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: در مسابقه برابر تیم نفت مسجد سلیمان به دنبال کسب نتیجه مساوی نیستیم و یک امتیاز برای ما راضی کننده نیست بلکه تنها با هدف کسب برد به میدان میرویم اما میدانیم که کارمان سخت است.
تارتار بیان کرد: بازیکنان جدید صبا برای هماهنگ شدن با سایر نفرات تیم به زمان نیاز دارند البته اردوی کیش در این زمینه به ما کمک زیادی کرد اما شرایط مسابقه با اردو و تمرین فرق میکند و وضعیت فعلی رضایتبخش است.
ترکیب احتمالی صبا و نفت
ترکیب احتمالی صبای قم: مهرداد طهماسبی، جلال علیمحمدی، پیروز قربانی، روزبه چشمی، وحید علی آبادی، حسین بادامکی، فرشید باقری، هادی شکوری، جواد کاظمیان، حسین کوشکی و محمد امین آرام طبع/ سرمربی: مهدی تارتار
ترکیب احتمالی نفت مسجد سلیمان: گئورگی گئورگیف، روسلان وزلگینف، حمید بوحمدان، کیومرث چراغی، حمزه حدادی، محمود تیغ نورد، میلاد زنیدپور، حسین مالکی، الکساندر پاشنکو، لوییز کارلوس دوس سانتوز و کیوان امرایی/ سرمربی: بهروز مکوندی
دیدار تیمهای صبای قم و نفت مسجد سلیمان در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز پنج شنبه ۱۶ بهمن در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار میشود.
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