ايجاد همبستگي حرفه اي ميان هنرمندان حاصل فعاليت هاي انجمن است

منوچهر اسپهبدي، مسوول انجمن هنرهاي تجسمي مشهد در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و هنر " مهر " در مشهد ضمن بيان اين مطلب گفت: بهره گيري از تجربه هاي مفيد هنرمندان ، معرفي و تشويق هنرمندان و افزايش توانايي هاي هنري جوانان از جمله كارهايي بوده كه به واسطه تشكيل انجمن از شش سال پيش در مشهد اتفاق افتاده است .

وي ضمن اشاره به فعاليت هاي متنوع انجمن هنرهاي تجسمي خاطر نشان كرد: برگزاري كلاس هاي آموزشي و كارهاي فوق برنامه اين انجمن از حركت هاي هنجار ساز بوده و جوان هاي زيادي جذب برنامه هاي آن شده اند به گونه اي كه حتي روزهاي جمعه و در هر شرايط آب و هوايي چند صد نفر مرد و زن در پايگاه آدينه هنرمندان در كوه سنگي مشهد گرد هم آمده اند و به فعاليت در رشته هاي طراحي، نقاشي، نگارگري، حجم سازي، سفال ، كاريكاتور و خوشنويسي مي پردازند.

وي پايگاه آدينه را يكي از چند فعاليت دايمي انجمن دانست و اضافه كرد: حدود چهار سال است كه اين پايگاه با همكاري شهرداري مشهد هر هفته در روزهاي جمعه از ساعت 9 تا 13 فعال شده است.

اسپهبدي سطح آثار هنرهاي تجسمي خراسان را در مقايسه با ساير استانهاي كشور در رتبه بعد از تهران بر شمرد و تاكيد كرد: فعاليت هاي انجمن هنرهاي تجسمي مشهد حتي چندين برابر تهران است. در اين آثار تعداد زيادي از اعضا انجمن كه در يكي از قديمي ترين مراكز آموزش رسمي مشهد و زير نظر پيشكسوت ها آموزش ديده اند، ويژگي قابل توجهي درشيوه آكادميك آثار آنها وجود دارد كه در سطح كشور شناخته شده است.

وي در پايان برگزاري حداقل سالي يك يا دو جشنواره هنرهاي تجسمي را در سطح استان و شهرستان مشهد از جمله برنامه هاي انجمن دانست و توضيح داد: تنها بخشي از هزينه جشنواره ها از طريق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي تامين مي شود و كمبود امكانات مالي و عدم حمايت كافي سازمان هاي مسوول از مشكلات اصلي انجمن بوده و هست.