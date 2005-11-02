اسرائيل خواستار واكنش تند تركيه به اظهارات ضد صهيونيستي احمدي نژاد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الرياض عربستان، سيلوان شالوم وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي درنامه اي به عبدالله گل همتاي ترك خود نگراني رژيم متبوع خود را از اظهارات ضد صهيونيستي اخير رئيس جمهوري ايران ابراز كرد.



شالوم دراين نامه به گل گفته است كه اسرائيل از برنامه هسته اي ايران و موضع اين كشور در تداوم برنامه هسته اي خود كه مخاطرات زيادي براي اسرائيل و كشورهاي منطقه دارد، نگران است.

شالوم درنامه خود خواستار همبستگي تركيه با اسرائيل در اين خصوص شد.

از سوي ديگر روزنامه مليت تركيه روز گذشته نوشت كه مسئولان اسرائيلي ازآنكارا انتظار دارند كه با صدور بيانيه اي روشن ايران را محكوم كند زيرا اظهارات اردوغان نخست وزير و عبدالله گل وزير امورخارجه تركيه دربرگيرنده اعتراض ومحكوميت واضح اظهارات اخير احمدي نژاد درباره اسرائيل نيست.



گفتني است رئيس جمهوري اسلامي ايران اخيرا در اظهاراتي در همايش "جهان بدون صهيونيزم" با ارائه تحليلي از سابقه شكل گيري غاصبانه رژيم صهيونيستي و سياست هاي تروريستي اين رژيم ، تاكيد كرد در صورتي كه فلسطينيان همچنان به مقاومت خود برضد اشغالگران ادامه دهند رژيم صهيونيستي از نقشه جهان محو خواهد شد كه اين اظهارات به مذاق طرفداران رژيم صهيونيستي در آمريكا و اروپا خوش نيامد و آنها در حمايت آشكار از رژيم اسرائيل، اظهارات احمدي نژاد را محكوم كردند.