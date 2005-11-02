ساختار فوتسال ايران را متحول مي كنم

به گزارش خبرنگار"مهر" صادق درودگردر گفت و گو با پايگاه خبررساني فدراسيون فوتبال بااشاره به اينكه كيفيت روبه رشد ليگ فوتسال ايران طي سالهاي گذشته چشمگيربوده اظهار داشت : طي هشت سالي كه ليگ آغاز شده، تعداد بازيهاي فوتسال در تمام رده هاي سني از 32 مسابقه به 800 مسابقه رسيده و در اين مدت به دليل كمي داوران فوتسال دركميته داوران وكمبود سالن هاي استاندارد، كيفيت مسابقات هرازگاهي تحت تاثيرقرارمي گيرد.

وي اضافه كرد : از اين رو براي تطابق امكانات مان با كيفيت بازيهاي ليگ قصد داريم نظم بيشتري بر مسابقات حاكم كنيم تا تيمهايي در ليگ برتر حاضر شوند كه امتياز تيمداري و سالن هاي اختصاصي داشته باشند و از نظر امكاناتي نظيركف پوش، خط كشي، نور، رختكن و سكوهاي اطراف شرايط استاندارد را رعايت كنند. ما حتي قصد داريم به تيمهايي اجازه فعاليت در ليگ حرفه اي را بدهيم كه مديران و سرپرستان آنها دركلاس هاي مديريت شركت كنند وحتي بدنساز و پزشك معتبر را در تيم هاي خود بكار بگيرند .

درودگر با اشاره به جايگاه دوم ليگ حرفه اي فوتسال ايران در جمع ده ليگ برتردنيا كه در نظر سنجي سايت فوتسال پلنت انجام شده است مي گويد : كمبودهاي ليگ خودمان را مي دانم و معتقدم كه از نظركيفي پائين تراز برزيل ، ايتاليا و پرتغال هستيم كه دراين رأي گيري رتبه هاي بعد از ما را در اختيار دارند، ولي با اين حال با توجه به اين امكانات، ليگ ايران در حد خودش يك معجزه است.