يكصد نماينده مجلس خواستار رفع توقيف سايت بازتاب شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نامه آمده است: احتراما، گذشت قريب 30 روز از توقيف سايت اينترنتي بازتاب، موجب نگراني نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي شده است.

اين رسانه كه از چندي پيش به پربيننده ترين سايت خبري فارسي زبان در داخل و خارج كشور تبديل شده، تاكنون با پايبندي به آرمانهاي انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي، دفاع از منافع ملي و كيان قانون اساسي و مبارزه قاطع با فساد اقتصادي را وجهه همت خود قرار داده بود و با موضع گيري هاي خاص در مقاطع حساس و بحرانهاي بين المللي، بويژه در موضوع پرونده هسته اي ، توانسته بود پاسخگوي بخش مهمي از جنگ رواني پرهياهوي رسانه هاي خارجي و وابسته به نيروهاي اپوزيسيون و ضد انقلاب شود و قاطعانه از منافع ملي اين سرزمين به دفاع بپردازد. همچنين نقش پيشرو اين رسانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي اين خواسته مهم رهبري و مردم بر كسي پوشيده نيست.

با اين حال، طي فكسي كه به استناد نامه چند ماه قبل دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي صادر گرديده و توسط مسئولين فعلي اين دبيرخانه كان لم يكن اعلام گرديده است قوه قضاييه دستور به توقيف و مسدود كردن اين سايت داده و ما را با پرسشهاي متعددي روبرو كرده است.

رياست محترم قوه قضاييه

ما نمايندگان، مصرانه از جنابعالي خواستار دستور رفع توقيف و امكان ادامه فعاليت اين رسانه پر مخاطب هستيم و گرچه طبعا سايت بازتاب نيز سه سال عملكرد خود اشتباهاتي داشته، اما توقيف چنين رسانه اي را به مصلحت كشور ندانسته و داراي خسارات زيان بار مي دانيم.