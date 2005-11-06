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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱

در گفت و گو با مهر

خسرو قاسميان : " شعر امروز " حرف ماندگار ندارد / بي توجهي به گذشته " كلام " را تازه نمي كند

خسرو قاسميان : " شعر امروز " حرف ماندگار ندارد / بي توجهي به گذشته " كلام " را تازه نمي كند

خسرو قاسميان - شاعر ، گفت : شعر مقيد به چارچوب هاي تئوريك نيست ، اما مطالعه مباحث جدي به ويژه اشعار قوي و سنتي معاصر امروز براي شاعران جوان راهنماي بسيار خوبي است .

اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر با بيان اين مطلب افزود : امروزه شاعران ما توجهي به پشتوانه ها و پيشينه ها ندارند ، متاسفانه گاهي جوانها فكر مي كنند كه اگرالفاظ و فضاي شعر را عوض كنند ، كلام تازه و نوخواهند زد . اما اين شعر تا به كي نو خواهد ماند ؟  مسلما اين گونه اشعار در چند سال آينده كهنه مي شوند و آن چيزي كه نويي شعر را حفظ مي كند ، راز حافظانه و عارفانه موجود در شعر است كه مي تواند آن را جاودانه كند .

خسرو قاسميان خاطرنشان كرد : ما بايد رگه هايي را درشعرخود داشته باشيم كه مباحث عمده بشريت و انسانيت در آن باشد ، به طوري كه شعر ما تاريخ مصرف نداشته  و مقطعي نباشد .البته من به شعر جوان اميدوارم و اگر اين جوانان به پيشينه خود دقت بيشتري داشته باشند شايد بهتر بتوانند در اشعارشان نو آوري هاي توام با ماندگاري را داشته باشند ، به قول شاعر: تازگي ربطي ندارد با زمان / تازه آن باشد كه ماند جاودان .

اين شاعرياد آور شد : من نمي خواهم گفته نويسنده انگليسي زبان راكه مي گويد تا 70 سالگي دست به قلم نبردم را تاييد كنم اما اگرشاعران جوان مقداري در انتشار آثار اوليه خود احتياط كنند و با افراد اهل فن در اين خصوص مشورت كنند بهتر است، مثلا " آهنگهاي فراموش شده " شاملو كه البته بايد چاپ مي شد اما به نوعي شاملو اين كتاب را تاييد نمي كرد و شايد انكار نيز مي كرد ، اين نمونه بارزي براي تامل در چاپ آثار اوليه براي شاعران جوان است . 

وي تصريح كرد : بنابراين من معتقدم كه شعر و شاعر جوان ما اگر مي خواهد موفق تر باشد بايد در ابتدا شعرهاي موفق شاعران معاصر را مطالعه كند مانند محمد علي بهمني در غزل ، قيصر امين پور در شعر نو و ...و بعد با نوع ديدگاه و نگرش آنها آشنا شود و آن نگرش و ديد را در اشعار خود به كار ببرد .

خسرو قاسميان درپايان گفت و گو با مهر گفت : يك امر بسيار مهم ايجاد انجمن هاي ادبي و موفق شعري است ، يعني كساني كه تازه دست به كار شده و شروع به سرودن مي كنند اگر در انجمن هايي كه نقد و بررسي خوبي برآثاردارند شركت كنند بسيار در پيشرفتشان  موثر خواهد بود . 

کد مطلب 248461

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