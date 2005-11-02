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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۲۹

خدمتگزار معاون استاندار تهران در جمع راهپيمايان دانش آموز و دانشجو:

دشمن از نسل جوان انقلاب در هراس است

معاون استاندار تهران گفت: افتخاراتي كه جوانان ما در عرصه هاي بين المللي كسب مي كنند، نشان توانمندي آنان و مايه وحشت دشمنان قسم خورده نظام مقدس اسلامي ايران است.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" از كرج ، وجه اله خدمتگزار در سخنراني روز 13 آبان در كرج با بيان اين مطلب افزود : برنامه ريزي هايي كه دشمن براي تهاجم فرهنگي مي كند و نوك پيكان هجمه هاي دشمنان كه همواره به سمت جوانان است، نشان از وحشت دشمن از اين قشر است.

خدمتگزار13آبان را نماد اقتدار نظام جمهوري اسلامي در جهان دانست و با اشاره به حضور جوانان در جريانات اين روز در سالهاي 42 ، 57 و 58 خاطرنشان كرد : امروز نيز مانند ساليان گذشته كه جوانان پيرو خط امام و علاقه مند به سرنوشت نظام و مجهز به سلاح علم گرد آمدند تا لانه جاسوسي آمريكا را از بين ببرند ، نسل سوم انقلاب بايد در صحنه هاي مختلف حضور هوشمندانه داشته باشند.

وي يادآور شد : در 13 آبان اقشار مختلف جامعه در صحنه حاضر شدند و از پاي ننشتند تا به پيروزي دست يافتند و امروز نيز بايد با تدبير و انديشه ، دشمن را شناسايي كنيم و با همدلي و اقتدار آنان را مغلوب نماييم. 

فرماندار كرج كه در جمع راهپيمايان دانش آموز و دانشجو سخن مي گفت ، ادامه داد: در طول 8 سال دفاع مقدس جوانان و نوجوانان به بهترين وجه در جبهه ها حضور يافتند و تنها از شهرستان كرج 766 شهيد سرافراز دانش آموز، تقديم انقلاب و نظام شد و با خون آنان درخت انقلاب آبياري شد به همين دليل دانش آموزان و دانشجويان از ديدگاه ملت و مسئولان نظام همواره ارزشمند هستند و از جايگاه ويژه اي برخوردارند.

معاون استاندار تهران با اشاره به تلاش دشمن براي عقب نگه داشتن كشور از دستيابي به علم و دانش روز تأكيد كرد : آينده سازان كشور كه خوشبختانه به علم و دانش روز مجهز هستند بايد همواره با حضور در صحنه هاي مختلف مدافع ارزشهاي اسلامي نظام مقدس جمهوري اسلامي و منافع ملي كشور باشند.

گفتني است؛ راهپيمايي دانش آموزان ، دانشجويان ، بسيجيان و اقشار مختلف مردم به مناسبت 13 آبان امروز با شكوه تمام از ميدان شهداي كرج به سمت مصلاي نماز جمعه اين شهر انجام شد.

کد مطلب 248462

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