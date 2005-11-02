فشار احزاب چپگرا به دولت هند براي تغيير موضع نسبت به ايران در جلسه نوامبر شوراي حكام

به گزارش خبرگزاري مهر از دهلي نو ، احزاب چپ هند به نتيجه رسيده اند كه تنها اين تهديد مي تواند دولت هند را از دادن راي عليه ايران بازدارد. اين احزاب فكر مي كنند با توجه به اينكه تعداد اعضاي احزاب چپ در لوك سابا (مجلس ملي هند)حدود يك صد نفر مي باشد و احزاب ساماج وادي و جاناتا دال سكولار نيز در اين مسئله از احزاب حمايت مي كنند، آنها از توان كافي در پارلمان براي مقابله با دولت برخوردار مي باشند.

اگرچه احزاب چپ برسر اين مسئله حمايت خود را از دولت ائتلاف مترقي متحد پس نخواهند گرفت، اما از ميزان همكاري خود با آن خواهند كاست و منبعد حمايت اين احزاب تنها مورد به مورد خواهد بود. در نشست مورخ 5 آبانماه كميته همآهنگي احزاب چپ و دولت ائتلاف مترقي متحد، تصميمي اتخاذ شد كه اين مسئله پس از مراجعت ناتوار سينگ وزير خارجه هند، از مسكو با او بررسي شود.

"پراكاش كارات" يكي از اعضاي چپ گراي لوك سابا ابراز نظر نموده است، مسئله ايران بايد در پارلمان مفصلاً بررسي شود، زيرا نخست وزير و وزير خارجه تنها نمي توانند در مسائل مربوط به سياست خارجي كشور تصميم بگيرند. وي گفت، هند نبايد در راي گيري حضور داشته باشد و بايد به آمريكا بگويد كه به ايران اجازه توسعه مراكز هسته اي براي مقاصد مسالمت آميز داده شود.

به گزارش مهر در عين حال روزنامه "تريبيون" هند نيز طي مقاله اي با عنوان « منافع هند در ايران – جستجو براي راه حل ادامه داشته باشد» نوشته است : اينكه هند شروع به همكاري با روسيه و چين براي تضمين حل مسئله ايران در چارچوب آژانس نموده مناسب تر است. زيرا اگر در شوراي حكام آژانس راي گيري انجام بگيرد، براي هند ناگزير خواهد بود تا حداقل در اين راي گيري حضور نداشته باشد (راي ممتنع بدهد).

تريبيون نوشت: دولت هند نمي تواند فشار اعمال شده توسط احزاب چپ را در اين خصوص ناديده بگيرد. از سوي ديگر ايران نيز بايد واقعيت را درك كند كه روش مبتني بر رويارويي به نفع اين كشور نيست. آمريكا مي تواند اقدامات عراق خود را در ايران تكرار كند. اين كشور نشان داده كه مي تواند افكار عمومي و سازمان ملل را ناديده بگيرد. ايران نبايد فراموش كند آمريكا مصمم است به اين كشور اجازه تسلط بر فناوري هسته اي را ندهد. زيرا امروز يك معني تسلط بر فن آوري صلح آميز هسته اي، صلاحيت توليد تسليحات هسته اي در آينده مي باشد؟

اين روزنامه هندي افزود: پيمان ان.پي.تي. كه ايران آن را امضاء نموده، اجازه استفاده از فن آوري هسته اي براي مقاصد صلح آميز همچون توليد برق را مي دهد. اما رايس وزير خارجه آمريكا در مسكو گفت كه اين مسئله حقوق نيست ، بلكه سؤال اين است كه آيا مي توان راجع به صلح آميز بودن واقعي چرخه سوخت در دست ايران اعتماد كرد.

به نوشته تريبيون اين در حالي است كه پيش از انقلاب خود آمريكا به ايران در زمينه فن آوري هسته اي كمك مي كرد. در سال 1957، آمريكا با ايران يك پيمان همكاري هسته اي غيرنظامي را نهايي كرده بود و در سال 1967 در تهران مركز تحقيقات هسته اي را تاسيس كرد. هدف آن زمان واشنگتن تبديل كردن ايران به يك قدرت بزرگ بود. چرا كه ايران آن موقع ژاندارم آمريكا در منطقه توصيف مي شد.