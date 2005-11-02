از پتانسيل فشار گاز برق توليد مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر"عين الله صالحي مديرعامل شركت مديريت توليد برق رامين اهوازبا بيان اين مطلب ،افزود: در نيروگاه هابه منظوركاهش فشار موجود درخطوط انتقال گاز مورد نياز بويلرها و براي تامين فشار لازم از شيرهاي فشار شكن استفاده مي شود.

وي اظهار داشت: دراين روش پتانسيل موجود درگاز درون لوله هدر رفته كه براي بكارگيري پتانسيل مذكور از توربينهاي انبساطي استفاده مي شود.

صالحي با اشاره به نصب و جايگزيني توربين هاي انبساطي به جاي شير فشار شكن درايستگاههاي كاهش فشار براي توليد برق،خاطرنشان كرد:در حال حاضر اين طرح در نيروگاه رامين و نكا درحال انجام است .



وي در مورد عملكرد توربين هاي انبساطي تاكيد كرد: گاز با فشار 5/17 بار وارد اين توربينها شده و باعث چرخاندن آنها مي شود كه در نتيجه اين چرخش فشار خروج گاز از توربين به 5/2 بار تقليل مي يابد.



وي با اشاره به اينكه هر توربين انبساطي تامين كنننده گاز دو واحد از نيروگاه است ،افزود: تا يك ماه آينده درصورت عدم ايجاد وقفه بهره برداري از دو توربين انبساطي براي واحدهاي يك تا چهار انجام مي شود.



صالحي برق توليدي هر واحد از توربين هاي انبساطي اين نيروگاه را 8/6 مگاوات در ساعت عنوان كرد واظهارداشت : با بهره برداري از اين دو واحد6/13 مگاوات درساعت به ظرفيت اسمي كنوني اين نيروگاه افزوده مي شود.